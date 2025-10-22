Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > İstanbul’da tiyatro mevsimi! Festival başladı

İstanbul’da tiyatro mevsimi! Festival başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul’da tiyatro mevsimi! Festival başladı
İstanbul, Tiyatro Festivali, Zorlu PSM, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 29. İstanbul Tiyatro Festivali, önceki akşam Zorlu PSM’de sahnelenen “Katedral, Arvo Pärt’le Bir Akşam” gösterisiyle kapılarını açtı.

MURAT ÖZTEKİN - Hollanda’nın köklü dans topluluklarından Scapino Ballet Rotterdam’ın dansçıları, koreograf Marcos Morau imzalı gösteride Arvo Pärt’ın ruhani müzikleriyle sahne aldı.

Festivalin açılış gösterisinden önce Zorlu PSM Amfi’de gerçekleştirilen Türkiye Down Sendromu Derneği Dans Topluluğu gösterisinde ise Down sendromlu fertlerden oluşan “TDSD Dans +1 by Hilton Bomonti” topluluğu izleyiciyle buluştu.

Bir ay boyunca 16 tiyatro, performans ve dans gösterisini sanatseverlerle buluşturacak 29. İstanbul Tiyatro Festivali, yalnızca sahnedeki oyunlarla değil; söyleşiler, atölyeler ve buluşmalarla seyircilere ücretsiz faaliyet programı sunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail kabinesinde kriz! Netanyahu üst düzey isimlerden Hanegbi'yi görevden aldıŞampiyonlar Ligi'nde çılgın maç: Tam 9 gol, 2 penaltı, 2 kırmızı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kilis'te, Suriye sınırındaki Oylum Höyük'te kazılarda yeni Hitit belgeleri ortaya çıktı - Kültür - SanatKilis'te, Suriye sınırındaki Oylum Höyük'te kazılarda yeni Hitit belgeleri ortaya çıktıLouvre Müzesi’nde Osmanlı eserleri: Çalındı mı, satıldı mı? - Kültür - SanatTamir için söktüler, Louvre'a götürdülerLouvre Müzesi’nde güpegündüz soygun! Hırsızlar mücevherleri çaldı - Kültür - SanatGüpegündüz soygun! Napolyon'un mücevherlerini çaldılarAççana Höyük’te keşif: 3.500 yıllık tablette mobilya siparişi! - Kültür - SanatAççana Höyük’te keşif: 3.500 yıllık tablette mobilya siparişi!Kazı başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay anlattı: Zeugma’da Mithras sırları aydınlanacak - Kültür - SanatKazı başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay anlattı: Zeugma’da Mithras sırları aydınlanacakUrfa’da şaşırtan keşif: 5. yüzyıldan mesaj taşıyan mozaik bulundu! - Kültür - Sanat5. yüzyıldan mesaj taşıyan mozaik bulundu!
Sonraki Haber Yükleniyor...