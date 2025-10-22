İstanbul’da tiyatro mevsimi! Festival başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 29. İstanbul Tiyatro Festivali, önceki akşam Zorlu PSM’de sahnelenen “Katedral, Arvo Pärt’le Bir Akşam” gösterisiyle kapılarını açtı.
MURAT ÖZTEKİN - Hollanda’nın köklü dans topluluklarından Scapino Ballet Rotterdam’ın dansçıları, koreograf Marcos Morau imzalı gösteride Arvo Pärt’ın ruhani müzikleriyle sahne aldı.
Festivalin açılış gösterisinden önce Zorlu PSM Amfi’de gerçekleştirilen Türkiye Down Sendromu Derneği Dans Topluluğu gösterisinde ise Down sendromlu fertlerden oluşan “TDSD Dans +1 by Hilton Bomonti” topluluğu izleyiciyle buluştu.
Bir ay boyunca 16 tiyatro, performans ve dans gösterisini sanatseverlerle buluşturacak 29. İstanbul Tiyatro Festivali, yalnızca sahnedeki oyunlarla değil; söyleşiler, atölyeler ve buluşmalarla seyircilere ücretsiz faaliyet programı sunuyor.
