Aççana Höyük’te keşif: 3.500 yıllık tablette mobilya siparişi!

MURAT ÖZTEKİN - Tabletler, yaklaşık 3 bin 500 sene evvel hüküm süren İdrimi Hanedanlığı’na ait idari ve ekonomik hayat hakkında bilgileri ortaya koydu.

Eserler, “Geleceğe miras” projesi çerçevesinde devam ettirilen kazılarda geçmişte yaşanmış yoğun bir yangın tabakası içinde keşfedildi. Tabletlerde mobilya siparişlerinin yanı sıra farklı şehirlerden gelen çalışanların listeleri ve gıda ile ham madde dağıtımıyla alakalı detayların yer aldığı görüldü.