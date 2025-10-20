Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aççana Höyük'te keşif: 3.500 yıllık tablette mobilya siparişi!

Aççana Höyük’te keşif: 3.500 yıllık tablette mobilya siparişi!

- Güncelleme:
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük’te yürütülen kazılarda M.Ö. 1500-1400 yıllarına tarihlenen çivi yazılı tabletler gün yüzüne çıkarıldı.

MURAT ÖZTEKİN - Tabletler, yaklaşık 3 bin 500 sene evvel hüküm süren İdrimi Hanedanlığı’na ait idari ve ekonomik hayat hakkında bilgileri ortaya koydu.

Eserler, “Geleceğe miras” projesi çerçevesinde devam ettirilen kazılarda geçmişte yaşanmış yoğun bir yangın tabakası içinde keşfedildi. Tabletlerde mobilya siparişlerinin yanı sıra farklı şehirlerden gelen çalışanların listeleri ve gıda ile ham madde dağıtımıyla alakalı detayların yer aldığı görüldü.

Eserlere dair sosyal medyadan açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu önemli keşfin Türkiye’nin kültür hayatına değer katacağını ifade etti.

