Özel program! Costa’nın bütün filmleri İstanbul’da gösterilecek

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul Modern Sinema, Portekiz Büyükelçiliği ve Othon Cinema iş birliğiyle Costa’nın Türkiye’deki ilk ve en kapsamlı retrospektifi sinemaseverlerle buluşturuluyor. Dün başlayan “Pedro Costa Hakkında Her Şey” adlı programda yönetmenin bütün kısa ve uzun metrajlı filmleri yer alıyor.

Pedro Costa sinemasını keşfetme imkanı sunan retrospektif programı, yönetmenin geleneksel dramatik anlatıdan uzaklaşarak deneysel belgesel ve enstalasyon formlarına uzanan evrimini gözler önüne seriyor. Costa, özellikle Lizbon’un kenar mahallelerinde yaşayan marjinal toplulukların hayatlarını sabırla gözlemleyen, içine çeken ve şiirsel bir anlatımla işleyen filmleriyle dikkat çekiyor.