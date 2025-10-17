Bodrum Monaco’ya rakip oldu! Lüks tekneler limana demir attı

ÖMER TEMÜR BODRUM - Türkiye’nin yerli tekne üreticileri Bodrum’a demir attı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle, ED Fuarcılık organizasyonunda Bodrum Limanı’nda düzenlenen Bodrum Boat Show Fuarı’nda 200’ün üzerinde tekne ve 500’den fazla marka deniz tutkunlarıyla buluşuyor.

Fuarın açılışında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’un sadece bir tatil beldesi değil denizcilikte üretim ve tasarım merkezi olma yolunda ilerlediğini bildirdi. Mandalinci, “İçmeler ve çevresindeki tersanelerden çıkan teknelerimiz, guletlerimiz ve yatlarımız dünya arenasında kendini göstermeye devam ediyor. Tasarım mühendislerimizin yeni nesil üretim modelleriyle Avrupa’nın Monaco, Cannes ve Cenova fuarlarına rakip, hatta onları geçme gayesiyle yola çıktık” dedi.

İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran ise Türkiye’nin 24 metre ve üstü yat inşasında dünya ikincisi olduğuna dikkat çekerek, “Yat sektörü 2023 yılında 5 bin 830 metre ile dünya ikinciliğine, 2024 yılında da 6 bin 410 metre ile bu konumunu sürdürmüş ve 440 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. Yat imalatı konusunda ideal bir yere sahip olan Bodrum’da da uzun yıllardır üretilen guletler ve tırhandiller bölgenin simgesi hâline gelmiş durumda. Bodrum Guleti ve Bodrum Tırhandili coğrafi işaret tescili alarak Bodrum’un zengin denizcilik kültürünü onurlandırmakla kalmayıp aynı zamanda dünya çapındaki bilinirliğini artırmıştır. Fuarın ilerleyen yıllarda Akdeniz çanağında uzun yıllardan beri yapılmakta olan Cannes, Monaco ve Cenova gibi prestijli fuarlar seviyesine ulaşacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan da Bodrum Boat Show’un yalnızca bir sektör buluşması olmadığını, aynı zamanda Bodrum’un marka değerini dünyaya taşıyan bir etkinlik ve bölgeyi Akdeniz’in denizcilik üssü hâline getirecek bir vitrin olduğunu söyledi.

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz ise, “Bodrum Boat Show, sadece denizcilik sektörünü buluşturmakla kalmıyor, bölgenin turizmine, ticaretine ve istihdamına da ciddi katkı sağlıyor. Bu fuar sayesinde Bodrum, yılın bu döneminde bile uluslararası yatırımcıların, üreticilerin ve deniz tutkunlarının odağı haline geliyor. Bodrum artık sadece bir tatil merkezi değil, denizcilik dünyasının da kalbi hâline geliyor” diye konuştu.

YAT'A %8 ÖTV ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLER

Fuarın açılışında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuarlar Komitesi Başkanı Orhan Gülcek, yat ve tekneye yüzde 8 ÖTV’nin üretimi olumsuz etkileyeceğini belirterek, “Daha önce üretici KDV’den muaf şekilde üretim yapabiliyor, satış sonrası ödeme yapıyordu. Şimdi ise önce vergi ödemek, daha sonra iade almak zorunda. Bu durum üreticinin finansman yükünü ciddi biçimde artırıyor ve üretim kapasitesini düşürüyor. Küçük ölçekli üreticiler bu yük altında zorlanırken, megayat üreticileri de rekabet avantajını kaybedebilir. Üreticiler bundan böyle 5 tekne üretiyorsa artık artan maliyetlerden dolayı 4 tekne üretecektir. Ancak küçük tekne üreticileri daha olumsuz etkilenebilir” dedi.