Altın yükseliş durmuyor, gümüş takılar rağbet görüyor! 8 ayda yüzde 65 kazandırdı

Altın fiyatlarının her geçen gün rekor tazelemesi, yatırımcıların rotasını gümüşe çevirdi. Gram fiyatı 5 bin 700 lirayı aşan altın, düğünlerdeki geleneksel üstünlüğünü kaybetmeye başlarken, son 8 ayda yatırımcısına yüzde 65 kazandıran gümüş, hem yatırımcıların hem de evlenecek çiftlerin ilgisini çekmeye başladı. Artan taleple birlikte gümüş üreticileri de düğün ve takı tasarımlarında çeşitliliği artırdı.

"ALTIN YÜKSELDİKÇE VATANDAŞ FIRSAT ARIYOR"

Kuyumcu Göksel Günaltay, Türk halkının altına olan ilgisinin sürdüğünü ancak fiyat artışlarının yeni yönelimleri beraberinde getirdiğini belirterek, "Bizim milletimiz altını sever. Fiyat yükseldikçe insanlar ‘nereden yakalarsak kârdır' düşüncesiyle altına yöneliyor. Altına hâlâ yüksek bir talep var, gücü yeten altın alıyor. Ancak alım gücü azalan vatandaş artık gümüş ve platine de ilgi göstermeye başladı" dedi.

"GÜMÜŞ HEM YATIRIM HEM TAKI ARACI OLDU"

Son dönemde gümüşe olan talebin dikkat çekici biçimde arttığını söyleyen Günaltay, "İnsanlar artık gümüşü sadece takı olarak değil, birikim aracı olarak da görüyor. Çocuğunun kumbarasındaki harçlıklarla bile gümüş almak isteyen müşterilerimiz oluyor. Aylığından artan küçük meblağları bile gümüşe yatırmak isteyenler var. Bu da piyasada ciddi bir hareketlilik oluşturdu" ifadelerini kullandı.

"ALTINA ERİŞEMEYEN GÜMÜŞE, GÜMÜŞE YETİŞEMEYEN PLATİNE YÖNELİYOR"

Dünyadaki ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı taşıdığını hatırlatan Günaltay, "Altına erişemeyen vatandaş, elinde kalan parayla gümüşe yatırım yapıyor. 50, 100, 250 gramlık gümüş seçenekleri var. Herkes bütçesine göre yatırım yapıyor. Gümüşe ilgi arttıkça, şimdi platine yönelenler de çoğalmaya başladı. Artık yatırım araçları arasında zincire platin de eklendi" diye konuştu.

"İLERİDE GÜMÜŞ ÇEYREK GELEBİLİR"

Altının yükselişinin devam etmesi halinde gümüşün daha da değerleneceğini öngören Günaltay, "Altın bu hızla yükselmeye devam ederse gümüşteki talep daha da artar. Belki ilerleyen dönemde devlet uygun görürse, gümüş çeyrek ya da gümüş gram gibi ürünler piyasaya çıkabilir. Bu sadece bir tahmin, yatırım tavsiyesi değil ama piyasa beklentisi bu yönde" dedi.