Piyasalarda sert hareket: Borsa ve kripto geriledi, altın değer kazandı

Piyasalarda sert hareket: Borsa ve kripto geriledi, altın değer kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Piyasalarda sert hareket: Borsa ve kripto geriledi, altın değer kazandı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamlarken, altın rekor seviyelere yaklaştı. Döviz kurları yatay seyrederken, Bitcoin de ise yüzde 1,5’i aşan değer kaybı dikkat çekti. Finans piyasalarında dalgalı seyrin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

BIST 100 endeksi, günü 93,70 puanlık düşüşle 10.370,78 puandan kapattı. Gün boyu 10.335,21 – 10.562,29 bandında işlem gören endeks, teknolojiden sanayiye kadar tüm sektörlerde değer kaybetti.

BIST 30 endeksi %1,0 değer kaybıyla 11.267,29 puana gerilerken, teknoloji endeksi %1,49, sanayi %1,34, hizmetler %1,02 ve mali endeks %0,44 düşüş gösterdi. İşlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Turkcell, Akbank ve Sasa Polyester öne çıktı.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Altının ons fiyatı 4.270 dolara yakın seyrederken, Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı %3,1 artışla yaklaşık 6 milyon 3 bin TL’ye yükseldi. 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bileşik getirisi %40,69 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB bugün döviz piyasasında efektif kuru alışta 41,7443 TL, satışta 41,9116 TL olarak açıkladı. Uluslararası paritelerde €/USD 1,1671, £/USD 1,3429 ve USD/JPY 150,763 seviyeleri izlendi. Londra Brent petrol de varil başına 61,7 dolara geriledi.

KRİPTO PARALAR DÜŞÜŞTE

Kripto para piyasasında Bitcoin (BTC), 24 saatlik dilimde yaklaşık %1,53 değer kaybıyla 108 bin dolar seviyelerin gördü.

 

