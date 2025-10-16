Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yıl sonuna kadar ne kadar olacak? ANZ Bank'tan altın için kritik tahmin

Yıl sonuna kadar ne kadar olacak? ANZ Bank'tan altın için kritik tahmin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın, Fiyat Tahmini, ABD Merkez Bankası (Fed), Yatırım, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avustralya merkezli ANZ Bank'tan dikkat çeken altın ve gümüş tahmini geldi. Banka yayımladığı raporda altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 4 bin 400 dolara ulaşmasını, 2026 Haziran ayında ise 4 bin 600 dolar civarında zirve yapmasını beklediğini açıkladı.

ANZ Bank, yayımladığı raporda altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 4 bin 400 dolara ulaşmasını, 2026 Haziran ayında ise 4 bin 600 dolar civarında zirve yapmasını beklediğini bildirdi. Dev banka, bu seviyelerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsünü tamamlamasıyla birlikte altın fiyatlarında ikinci yarıda düşüş yaşanabileceğini tahmin etti.

ANZ, "Fed'in bağımsızlığına dair artan endişeler, siyasi belirsizlik, ticaret tarifeleri, jeopolitik gerilimler ve hızla büyüyen kamu borçları, altına yönelik stratejik yatırım ilgisini güçlü tutmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Yıl sonuna kadar ne kadar olacak? ANZ Bank'tan altın için yeni tahmin - 1. Resim

GÜMÜŞ TAHMİNLERİNİ DE AÇIKLADILAR

Banka ayrıca, gümüşün 2026 ortasına kadar ons başına 57,50 dolara ulaşmasını öngörüyor. Ancak ANZ Bank, Fed'in şahin bir tutum izlemesi ve beklenenden güçlü ABD ekonomik büyümesi durumunda bu tahminlerin aşağı yönlü risk taşıdığının da altını çizdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Samsun'da okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı?16 Ekim eğitime ara verilip verilmediği gündemdeAnkara merkezli 10 ilde 'Change araç' operasyonu! 35 kişi yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, en ucuz paket 95 TL oldu - EkonomiSigaraya zam geldi, en ucuzu 100 TL'ye dayandıYerli turiste yüzde 40 indirim! Turizmciden erken rezervasyon çağrısı - EkonomiYerli turiste yüzde 40 indirim! Erken rezervasyon çağrısıBitcoin’de büyük hayal kırıklığı! - EkonomiBitcoin’de büyük hayal kırıklığı!Kapalıçarşı’da 6 bin TL’ye yaklaştı! Gram altında yeni zirve - EkonomiKapalıçarşı’da 6 bin TL’ye yaklaştı!Aras Kargo, Starex Global'i satın aldı - EkonomiAras Kargo, Starex Global'i satın aldıTüketici tercihi sıfır araca kaydı! Quick Finans raporu - EkonomiTüketici tercihi sıfır araca kaydı!
Sonraki Haber Yükleniyor...