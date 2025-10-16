Yıl sonuna kadar ne kadar olacak? ANZ Bank'tan altın için kritik tahmin
Avustralya merkezli ANZ Bank'tan dikkat çeken altın ve gümüş tahmini geldi. Banka yayımladığı raporda altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 4 bin 400 dolara ulaşmasını, 2026 Haziran ayında ise 4 bin 600 dolar civarında zirve yapmasını beklediğini açıkladı.
ANZ Bank, yayımladığı raporda altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 4 bin 400 dolara ulaşmasını, 2026 Haziran ayında ise 4 bin 600 dolar civarında zirve yapmasını beklediğini bildirdi. Dev banka, bu seviyelerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsünü tamamlamasıyla birlikte altın fiyatlarında ikinci yarıda düşüş yaşanabileceğini tahmin etti.
ANZ, "Fed'in bağımsızlığına dair artan endişeler, siyasi belirsizlik, ticaret tarifeleri, jeopolitik gerilimler ve hızla büyüyen kamu borçları, altına yönelik stratejik yatırım ilgisini güçlü tutmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.
GÜMÜŞ TAHMİNLERİNİ DE AÇIKLADILAR
Banka ayrıca, gümüşün 2026 ortasına kadar ons başına 57,50 dolara ulaşmasını öngörüyor. Ancak ANZ Bank, Fed'in şahin bir tutum izlemesi ve beklenenden güçlü ABD ekonomik büyümesi durumunda bu tahminlerin aşağı yönlü risk taşıdığının da altını çizdi.