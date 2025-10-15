JPMorgan CEO'sundan altınla ilgili duyulmamış tahmin! "Yatırımcı değilim ama" diyerek açıkladı
JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için duyulmamış bir tahminde bulundu. Altın yatırımcısı olmadığını vurgulayan Dimon, fiyatların kolayca 5 bin hatta 10 bin dolar seviyesine çıkabileceğini söyledi.
JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, küresel piyasalardaki belirsizliklerin yatırımcı davranışlarını yeniden şekillendirdiğini söyledi. Altının cazibesinin son dönemde yeniden arttığını ifade eden Dimon'a göre, mevcut ekonomik koşullarda altın tutmak artık "yarı-rasyonel" bir tercih haline dönüştü.
"ALTIN 10 BİN DOLARA KADAR YÜKSELEBİLİR"
Dimon, son haftalarda yaşanan art arda rekorlara rağmen altının hala "mantıklı bir yatırım" olabileceğini vurguladı. "Altın yatırımcısı değilim, çünkü altını tutmanın yaklaşık yüzde 4 maliyeti var. Ancak bu tür belirsizlik dönemlerinde altın fiyatı kolayca 5 bin hatta 10 bin dolara çıkabilir" diyen Dimon, portföylerde sınırlı da olsa altına yer vermenin makul bir adım olabileceğini ifade etti.
"HER ŞEYİN PAHALI OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ"
JPMorgan CEO'su ayrıca varlık fiyatlarının genel olarak aşırı değerlendiği uyarısı yaptı. Dimon, "Değerlemelere baktığınızda, neredeyse her şeyin pahalı olduğu bir dönemdeyiz. Bu da yatırımcıların risk yönetiminde daha temkinli olmalarını gerektiriyor" dedi.
BELİRSİZLİK YATIRIMCIYI GÜVENLİ LİMANLARA YÖNELTİYOR
Dimon'un açıklamaları, küresel ekonomide faiz indirim beklentileri, jeopolitik riskler ve doların zayıflaması gibi faktörlerin altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdığı bir dönemde geldi. Uzmanlara göre, büyük finans kurumlarının bile altını yeniden "ciddi bir varlık sınıfı" olarak değerlendirmesi, piyasada uzun vadeli bir güvenli liman trendinin sinyali olabilir.