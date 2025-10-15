Kira planlamasını devlet yapacak! Erdoğan: Vatandaşın sömürülmesine fırsat vermeyiz 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “Birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmek” dedi. Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı’nda gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomide hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, yüksek seyreden kira ve konut fiyatları için yeni bir adım atacaklarını açıkladı.

HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ

Erdoğan, 2023 seçimleri sonrasında uyguladıkları ekonomi programının etkilerini görmeye başladıklarını belirterek “Enflasyon başta olmak üzere birçok alanda kayda değer sonuçlar aldık. Şüphesiz önümüzde katetmemiz gereken daha çok mesafe var. Hep söylediğim gibi bizim birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir” dedi. Kuraklık, zirai don ve bölgesel krizler gibi kontrolleri dışındaki engellere rağmen hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Depremin yaralarını hızla sarmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar kamu olarak cari fiyatlarla 3,6 trilyon liralık, yani yaklaşık 90 milyar dolarlık harcama yaptık. Bu harcamaları önceliklendirirken, mali disiplinden ödün vermiyoruz. Hâlen yüksek seyreden kiralar ve konut fi yatlarıyla ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin, kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün. Bunlara fırsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip, inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini başlatacağız. Yüzyılın Konut Projesi adını verdiğimiz bu çalışmayla 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz.

RAHAT NEFES ALDIRACAĞIZ

Projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, 3 çocuğu olan ailelere, engelli vatandaşlara özel kontenjanlar ayıracaklarını bildiren Erdoğan “Yine bu projemizde Türkiye’de ilk kez Kiralık Konut uygulamasını TOKİ’miz vasıtasıyla hayata geçireceğiz. Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil, enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefi ne ulaşmamıza katkı sunacaktır. Ekim ayı sonunda inşallah projemizin detaylarını milletimizle paylaşacağız” dedi.