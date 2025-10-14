Yatırımcılar merak ediyor! İki dev bankadan 2026 için altın tahmini

Fransız bankacılık devi Societe Generale, altın tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka analistleri, sarı metal için 2026 sonu hedefini ons başına 5 bin dolar olarak belirledi.

Analistler Michael Haigh ve Ben Hoff konuyla ilgili yayımladıkları notta, "ETF girişleri güçlü seyrini koruyor ve merkez bankalarının altın alımlarının dirençli kalmasını bekliyoruz. Bu nedenle hedef fiyatlarımızı yukarı yönlü güncellemekte hem emin hem de zorunlu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL TALEPTEKİ ARTIŞ ÖNGÖRÜLERİN ÖTESİNE GEÇTİ"

Societe Generale, küresel talepteki artışın öngörülerinin ötesine geçtiğini belirterek, "Artık fiyatların 2026 sonuna kadar ons başına 5 bin dolara ulaşmasını bekliyoruz, çünkü piyasa girişlerinin hızı başlangıçtaki varsayımlarımızı aşmış durumda." açıklamasında bulundu.

İNGİLİZ BANKA DA ALTIN TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

İngiltere merkezli dev banka Standard Chartered da altın fiyatı tahminlerini 2026 yılı için yukarı yönlü revize etti. Banka ons altının 2026 yılında 4 bin 488 dolara çıkmasını beklediğini açıkladı.