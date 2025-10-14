Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çiftçinin kabusu oldu! İşte kahverengi kokarcaya karşı alınan önlemler

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin kabusu olan kahverengi kokarca böceğine karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamada bulundu. 1 milyondan fazla hanenin ilaçlandığını belirten Bakan Yumaklı, "Kokarcayı etkisiz hale getirmek için 83 bin feromon tuzak kurduk. Zararlıya karşı 1 milyon 156 bin doğal düşman samuray arısı salımı yaptık." dedi. Mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Bakan Yumaklı, "Doğayı koruyarak, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından kahverengi kokarcaya karşı, etkin ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele edilmesi ile ilgili paylaşım yaptı. 1 milyondan fazla hanede ilaçlama gerçekleştirildiğini açıklayan Yumaklı, kokarcaya karşı 83 bin feromon tuzak kurulduğunu ve zararlıya karşı 1 milyon 156 bin doğal düşman samuray arısı salımı yapıldığını duyurdu. Aynı zamanda Yumaklı, 72 bin üretici ve vatandaşımıza eğitim verildiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı bölgelerimizde tarımsal üretime zarar veren, havaların soğumasıyla kışlak alanlara yönelen kahverengi kokarcaya karşı, etkin ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele veriyoruz.

631 noktada, 1.231 personelimizle 1 milyondan fazla hanede ilaçlama gerçekleştirdik.

72 bin üretici ve vatandaşımıza eğitim verdik. 

Kokarcayı etkisiz hale getirmek için 83 bin feromon tuzak kurduk.

Zararlıya karşı 1 milyon 156 bin doğal düşman samuray arısı salımı yaptık.

Çiftçinin kabusu oldu! İşte kahverengi kokarcaya karşı alınan önlemler - 1. Resim

"ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAUA DEVAM EDECEĞİZ" 

Meskûn mahaller ve sosyal alanlarda Sağlık Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ve iş birliğiyle bu mücadeleyi sonuna dek sürdürmeye kararlıyız.

Doğayı koruyarak, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

