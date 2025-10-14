Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD ve Çin arasında yeni restleşme: Kargo gemilerine liman ücreti uygulaması başladı
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, deniz taşımacılığına da sıçradı. İki ülke bugünden itibaren, oyuncaklardan ham petrole kadar geniş yelpazedeki ürünleri taşıyan kargo gemilerine liman ücretleri uygulamaya başladı. Çin, ABD’ye ait veya ABD bayraklı gemilere özel ücret getirdiğini, Çin yapımı gemilerin ise vergiden muaf tutulacağını açıkladı. ABD ise bu kararla Çin’in küresel denizcilik sektöründeki etkisini azaltmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi konumundaki ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı deniz taşımacılığına da sıçradı.

KARGO GEMİLERİNE LİMAN ÜCRETİ UYGULAMAYA BAŞLADILAR

ABD ve Çin, bugünden itibaren oyuncaklardan ham petrole kadar her şeyi taşıyan kargo gemilerine liman ücreti uygulamaya başladı. Bu durum, iki ülke arasındaki ticaret savaşını deniz taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.

Çin devlet televizyonu CCTV’de yayımlanan düzenlemeye göre, Pekin, ABD'ye ait, ABD tarafından işletilen, ABD yapımı veya ABD bayraklı gemilere özel liman ücretleri uygulayacak. Pekin hükümeti, ülkede inşa edilen ve tamir için gelen gemilerin ise vergilerden muaf tutulacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi, bu yılın başlarında Çin'e ait, Çin yapımı veya Çin bayraklı kargo gemilerine liman ücretleri uygulayacağını duyurmuştu. Çin'in kararının ardından Washington da kendi liman ücretlerini yürürlüğe koyma kararı aldı. ABD yönetimi, söz konusu kararla, Çin'in küresel denizcilik sektöründeki hakimiyetini azaltmayı ve ülkede gemi yapımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Geçen hafta Çin, kendi liman ücretlerini açıklayarak buna karşılık vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

