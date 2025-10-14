Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 150 bin adet satışa sunuldu! AJet'ten indirimli yurt dışı bilet kampanyası

150 bin adet satışa sunuldu! AJet'ten indirimli yurt dışı bilet kampanyası

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
150 bin adet satışa sunuldu! AJet&#039;ten indirimli yurt dışı bilet kampanyası
İndirim, Uçak Bileti, Kampanya, Seyahat, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

AJet, yurt dışı uçuşlara özel indirim kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında 150 bin adet bilet satışa sunulurken, fiyat ise 9 dolardan başlıyor. İşte detaylar...

Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na uzanan 34 ülkede 59 şehre seferleri bulunan AJet, indirimli bilet kampanyası başlattı.

BİLETLER YARIN GÜN SONUNA KADAR SATIŞTA 

Yarın 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla alınabilecek. 150 bin koltuğun satışa sunulduğu kampanya kapsamında alınan biletler, 18 Kasım 2025-17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

150 bin adet satışa sunuldu! AJet'ten indirimli yurt dışı bilet kampanyası - 1. Resim

BİLET FİYATLARI NE KADAR? 

Kampanya kapsamında "Basic" biletler 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken, diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli "Basic" biletler, ek olarak 9 dolardan başlayan fiyatlarla "Ecojet"e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla "Flex"e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise "Premium" bilete yükseltilebilecek.

Biletler, "ajet.com", AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Değirmen temizliğinde 1500 yıllık mozaik buldu! Mardin'de heyecanlandıran keşif harekete geçirdiİrfan Can Kahveci neden yok, sakatlandı mı? Kadro dışı bırakılan oyuncular gündemde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çiftçinin kabusu oldu! İşte kahverengi kokarcaya karşı alınan önlemler - Ekonomiİşte kahverengi kokarcaya karşı alınan önlemlerTOBB Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi! Başvurular yüzde 95'e ulaştı - EkonomiTOBB Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi!ABD ve Çin arasında yeni restleşme: Kargo gemilerine liman ücreti uygulaması başladı - EkonomiTicaret savaşı bu kez okyanuslara taşındıBorsada ons, 5 bin doları geçti! Altında fiyatlardan fiyat beğen - EkonomiBorsada ons, 5 bin doları geçti! Altında fiyatlardan fiyat beğenMaaş zamları ve faiz indirimi için kritik! Ekim enflasyonu kaç gelecek? - EkonomiEkim enflasyonu kaç gelecek?Tarım ÜFE eylülde aylık bazda yüzde 5,8 arttı - EkonomiTarım ÜFE eylülde aylık bazda yüzde 5,8 arttı
Sonraki Haber Yükleniyor...