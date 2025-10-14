Madagaskar’da siyasi kriz derinleşiyor: Başkan parlamentoyu feshetti, ordu yayın binasına yöneldi

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, orduyla yaşanan gerilimin ardından ulusal meclisi feshettiğini açıkladı.

Ülke genelinde Z kuşağının öncülük ettiği protestolar büyürken, Rajoelina Fransa’ya ait askeri uçakla ülkeyi terk etmişti.

Antananarivo’da haftalardır devam eden elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede Cumhurbaşkanı Rajoelina’nın istifasının istendiği hükümet karşıtı protestolara dönüştü.

Kamu binaları hedef alınırken, bazı bölgelerde protestocularla ordu birlikleri arasında çatışmalar yaşandı.

Ordunun özel bir birimi olan Kamu Hizmetleri ve Yerel Yönetimlerin Korunma Destek Birliği (CAPSAT), protestocularla dayanışma içinde olduğunu açıklamıştı.

Son verilere göre protestolarda en az 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

“ÇÖZÜM ANAYASAYA SAYGIDA”

Cumhurbaşkanı Rajoelina, sosyal medya hesabından paylaştığı ulusa sesleniş konuşmasında,

“Bu krizden çıkışın tek yolu, yürürlükteki anayasaya saygı göstermektir" ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin birliğini korumak için diyaloğa açık olmalıyız,” diyen Rajoelina, güvenlik gerekçesiyle “güvenli bir bölgede” bulunduğunu söyledi ancak nerede olduğuna dair bilgi vermedi.

“FRANSIZ ASKERİ UÇAĞIYLA ÜLKEYİ TERK ETTİ”

Fransız ulusal radyosu RFI, Rajoelina’nın artan güvenlik riski nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un onayıyla ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Habere göre Rajoelina, Fransız askeri uçağıyla önce La Réunion Adası’na, ardından açıklanmayan bir bölgeye ailesiyle birlikte götürüldü.

Salı günü Facebook üzerinden yayımlanan bir kararnameyle, ulusal meclisin feshedildiği açıklandı.

Kararnamede, Rajoelina’nın meclis ve senato liderleriyle istişare ettiği belirtildi ancak bu adımın yasal geçerliliği tartışmalı.

Muhalefet cephesi ise parlamentoda Rajoelina’ya karşı azil süreci başlatmak için imza toplamaya başladı.