Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Madagaskar’da siyasi kriz derinleşiyor: Başkan parlamentoyu feshetti, ordu yayın binasına yöneldi

Madagaskar’da siyasi kriz derinleşiyor: Başkan parlamentoyu feshetti, ordu yayın binasına yöneldi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Madagaskar’da siyasi kriz derinleşiyor: Başkan parlamentoyu feshetti, ordu yayın binasına yöneldi
Madagaskar, Siyasi Kriz, Muhalefet, Ordu, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkede giderek derinleşen siyasi kriz ortasında, muhalefetin kendisini görevden alma planını engellemek için ulusal meclisi feshetti.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, orduyla yaşanan gerilimin ardından ulusal meclisi feshettiğini açıkladı. 

Ülke genelinde Z kuşağının öncülük ettiği protestolar büyürken, Rajoelina Fransa’ya ait askeri uçakla ülkeyi terk etmişti.

Antananarivo’da haftalardır devam eden elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede Cumhurbaşkanı Rajoelina’nın istifasının istendiği hükümet karşıtı protestolara dönüştü.

Kamu binaları hedef alınırken, bazı bölgelerde protestocularla ordu birlikleri arasında çatışmalar yaşandı.

Ordunun özel bir birimi olan Kamu Hizmetleri ve Yerel Yönetimlerin Korunma Destek Birliği (CAPSAT), protestocularla dayanışma içinde olduğunu açıklamıştı.

Son verilere göre protestolarda en az 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Madagaskar’da siyasi kriz derinleşiyor: Başkan parlamentoyu feshetti, ordu yayın binasına yöneldi - 1. Resim

“ÇÖZÜM ANAYASAYA SAYGIDA”

Cumhurbaşkanı Rajoelina, sosyal medya hesabından paylaştığı ulusa sesleniş konuşmasında,

“Bu krizden çıkışın tek yolu, yürürlükteki anayasaya saygı göstermektir" ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin birliğini korumak için diyaloğa açık olmalıyız,” diyen Rajoelina, güvenlik gerekçesiyle “güvenli bir bölgede” bulunduğunu söyledi ancak nerede olduğuna dair bilgi vermedi.

Madagaskar’da siyasi kriz derinleşiyor: Başkan parlamentoyu feshetti, ordu yayın binasına yöneldi - 2. Resim

“FRANSIZ ASKERİ UÇAĞIYLA ÜLKEYİ TERK ETTİ”

Fransız ulusal radyosu RFI, Rajoelina’nın artan güvenlik riski nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un onayıyla ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Habere göre Rajoelina, Fransız askeri uçağıyla önce La Réunion Adası’na, ardından açıklanmayan bir bölgeye ailesiyle birlikte götürüldü.

Salı günü Facebook üzerinden yayımlanan bir kararnameyle, ulusal meclisin feshedildiği açıklandı.

Kararnamede, Rajoelina’nın meclis ve senato liderleriyle istişare ettiği belirtildi ancak bu adımın yasal geçerliliği tartışmalı.

Muhalefet cephesi ise parlamentoda Rajoelina’ya karşı azil süreci başlatmak için imza toplamaya başladı.

Kaynak: Dış Haberler

Selam verdi borçlu çıktı! Eski patronunun sopalı saldırısına uğradıAntalya'da toprak kayması! İnsanlar tahliye edildi, çalışmalar durdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’dan 'İslamabad Deklarasyonu'! - DünyaÜç kardeş ülke tek ses oldu!33 yıl sonra bir ilk! İngiltere, Azerbaycan ve Ermenistan’a silah ambargosunu kaldırdı - DünyaAvrupa ülkesi silah ambargosunu kaldırdıRodos'ta göçmen faciası! 1'i çocuk 2 kişi öldü, 18 kişi kurtarıldı - DünyaRodos'ta göçmen faciası!Öksürük şurubu yüzünden 20 kişi hayatını kaybetti! Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti - DünyaÖksürük şurubu yüzünden 20 kişi hayatını kaybetti!Bir gün farkla Dünya kıl payı kurtuldu! Güneş’ten gelen ölüm fırtınası gezegeni teğet geçti - DünyaBir gün farkla Dünya kıl payı kurtuldu! Teğet geçtiAB raporunda tarihi değişim! Haritada KKTC ve Türkiye-Libya hattı tanındı - DünyaAB raporunda KKTC hattı tanındı
Sonraki Haber Yükleniyor...