İsrail hükûmeti, Batı Şeria’daki statükoyu Yahudi yerleşimciler lehine, Filistinliler aleyhine değiştirecek bir dizi karar aldı.

Irkçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, güvenlik kabinesi toplantısında, bu adımlarla “İsrail’in bütün topraklardaki varlığını derinleştirdiklerini ve Filistin Devleti fikrini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini” söyledi.

İsrail’in ilhak adımlarını sıklaştırarak, Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria’da gasbedilmiş Filistin arazilerini satın almasını kolaylaştıracak düzenlemeleri de onayladığı aktarıldı. Düzenlemeye göre, Batı Şeria’nın güneyindeki 200 binden fazla Filistinlinin yaşadığı el-Halil kentinde, ruhsat ve inşaat yetkilerinin Filistin belediyesinden alınarak İsrail ordusuna bağlı “Sivil İdare”ye devredilmesi kararlaştırıldı.

PARALEL BELEDİYE

Smotrich, yeni düzenlemeyle özel arazi alımlarının yasak olduğu Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin önündeki “külfetli izin süreçlerinin” ortadan kaldırılacağını savundu. Bunun yanı sıra, İsrail’in el-Halil kentinde kendisine bağlı “paralel bir belediye” kuracağı ve buradan, kentteki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işlemlerini yürüteceği bildirildi. El-Halil Belediye Başkan Vekili Şarabati “İsrail işgali bu adımlarıyla Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesinde artık bir eşik bulunmadığını, bunu doğrudan kendi idaresi içinde ilerletmeye hazırlandığını ortaya koydu” ifadesini kullandı.

TEL AVİV’İN YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da Ürdün yasalarını iptal etmeye yönelik aldığı kararlar, uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki yeni sınavla karşı karşıya bırakıyor. Ürdün Kudüs İşleri Kraliyet Komitesi Genel Sekreteri Abdullah Kenan, İsrail’in hamlesinin “idari boyutu aşarak varoluşsal bir tehdit” olduğunu söyledi. Ürdün’deki Hüseyin bin Talal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü İsa eş-Şelebi ise “İsrail, 1967’den bu yana dayattığı askerî rejim aracılığıyla Ürdün yasalarını askerî emirlerle fiilen askıya alabilir ancak bu yasaları kalıcı olarak iptal etme veya kendi egemenlik yasalarıyla değiştirme hakkına sahip değildir. İptal, hukuki bir egemenlik gerektirir ki bu, uluslararası alanda mevcut değildir. Bu da İsrail’in emrivakileri meşruiyetle değil, güçle dayattığı anlamına gelir” diye konuştu.

İKİYÜZLÜ AVRUPA

Öte yandan Avrupa Parlamentosundaki (AP) Sol grup, İsrail’in skandal kararının, Parlamento gündemine alınmasını talep etti ancak öneri yeterli desteği bulamadı. İngiltere, Belçika, Slovenya, Tel Aviv yönetimini kınadığını duyurdu. BM’den ise “İsrail’in Batı Şeria’daki denetim ve kontrol faaliyetlerini artırma kararından ciddi endişe duyuyoruz” açıklaması geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası