Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Tek tek hesapladık, işte masadaki rakamlar

Yıl sonuna yaklaşılmasıyla asgari ücret yeniden gündem olmaya başladı. Geçen yıl yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağın merak konusu.

Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonların zammını belirleyecek. Asgari ücret pazarlığının başlamasına sayılı günler kala, uluslararası finans kuruluşlarından da tahminler gelmeye başladı.

TAHMİNLER YÜZDE 20-25 ZAM ARALIĞINDA

Geçtiğimiz yıl asgari ücreti doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 için yayınladığı yeni raporda %20 oranında zam öngörüsünde bulundu. Bir diğer küresel finans devi Morgan Stanley'in asgari ücret zammı tahmini ise yüzde 20-25 arasında.Türkiye'deki uzmanlarda asgari ücret zammı için yüzde 20-25 bandına "Gerçekçi" yorumu yapılıyor.

VATANDAŞIN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ 30 BİN TL ÜSTÜ

Geçtiğimiz günlerde ASAL Araştırma tarafından vatandaşa "Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu. Ankette "30 bin TL" ve "32 bin TL'den fazla" tercihleri öne çıktı. "30 bin TL olmalı" diyenlerin oranı yüzde 25,8 olurken, "32 bin TL'den fazla olmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 24 oldu.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret zammı için masadaki senaryolar...

Zam miktarı Zamlı asgari ücret Yüzde 15 25 bin 419 TL Yüzde 20 26 bin 524 TL Yüzde 25 27 bin 630 TL Yüzde 30 28 bin 735 TL

Yüzde 35 29 bin 840 TL Yüzde 40 30 bin 945 TL