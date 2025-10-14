Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Tek tek hesapladık, işte masadaki rakamlar
Asgari ücret pazarlığı için geri sayım başladı. Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla beklerken, vatandaşın beklentisi 30 bin TL ve üstü oldu. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Milyonların zammı için masadaki rakamları tek tek hesapladık. İşte asgari ücrette zam senaryoları...
Yıl sonuna yaklaşılmasıyla asgari ücret yeniden gündem olmaya başladı. Geçen yıl yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağın merak konusu.
Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonların zammını belirleyecek. Asgari ücret pazarlığının başlamasına sayılı günler kala, uluslararası finans kuruluşlarından da tahminler gelmeye başladı.
TAHMİNLER YÜZDE 20-25 ZAM ARALIĞINDA
Geçtiğimiz yıl asgari ücreti doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 için yayınladığı yeni raporda %20 oranında zam öngörüsünde bulundu. Bir diğer küresel finans devi Morgan Stanley'in asgari ücret zammı tahmini ise yüzde 20-25 arasında.Türkiye'deki uzmanlarda asgari ücret zammı için yüzde 20-25 bandına "Gerçekçi" yorumu yapılıyor.
VATANDAŞIN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ 30 BİN TL ÜSTÜ
Geçtiğimiz günlerde ASAL Araştırma tarafından vatandaşa "Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu. Ankette "30 bin TL" ve "32 bin TL'den fazla" tercihleri öne çıktı. "30 bin TL olmalı" diyenlerin oranı yüzde 25,8 olurken, "32 bin TL'den fazla olmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 24 oldu.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret zammı için masadaki senaryolar...
|Zam miktarı
|Zamlı asgari ücret
|Yüzde 15
|25 bin 419 TL
|Yüzde 20
|26 bin 524 TL
|Yüzde 25
|27 bin 630 TL
|Yüzde 30
|28 bin 735 TL
|Yüzde 35
|29 bin 840 TL
|Yüzde 40
|30 bin 945 TL
|Yüzde 45
|32 bin 50 TL
|Yüzde 50
|33 bin 156 TL