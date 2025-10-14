Borsa güne yükselişle başladı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlere %0,11 yükselişle 10.567 puandan başlangıç yaptı.

Kuveyt Türk yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende, borsada işlem hacminin yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğine atıfta bulunularak, “Bu durum kısa vadede zayıf momentumun sürdüğüne ve yatırımcıların temkinli tutumlarına işaret ediyor. Göstergelerin aşırı satım bölgesine yaklaşması muhtemel tepki açısından sınırlı da olsa destek oluşturuyor” denildi.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

BİST 100 endeksinde 10.450 seviyesinin kısa vadeli destek olarak takip edilebileceğini aktaran Kuveyt Türk Yatırım, “Bu bölgenin korunamaması durumunda 10.250-10.000 bandı gündeme gelebilir. Öte yandan muhtemel tepki denemelerinde 10.680 ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir” görüşünü dile getirdi.

100 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününde %1,53 değer kaybı yaşadığını ve 10.556’dan kapanış yaptığını hatırlatan Tacirler Yatırım da, “100 günlük üssel hareketli ortalama civarından günü tamamlayan endeks, 10.600-10.700 destek bölgesi altına geldi. Bu bölge artık direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmenin devamı halinde en yakın destek bölgesi ise 10.200-10.300 bandı olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

BİST 100 HEDEF FİYAT

BİST şirketlerinin değerlemeleri üzerinden hesaplanan 12 ay vadeli endeks hedefinin 15 bin civarında kalmaya devam ettiğine de dikkat çeken Tacirler Yatırım, “Faiz indirimi beklentilerinin törpülenmesi ve siyasi gündem nedeniyle kısa vadede katalizör bulmakta zorlandığımız bir dönemdeyiz. Bu açıdan cuma günü Standard & Poor’s Türkiye not kararı ile 23 Ekim PPK toplantısı ve 24 Ekim CHP Kurultay davası önemli olacaktır” yorumunu yaptı.