Vizyon 100'den 2026 hedefi! 30 global liderli Çeşme'de ağırlayacak

Önder ÇELİK/İZMİR - Bugüne kadar 25’in üzerinde yüz yüze toplantı ve 7 büyük zirvede C-Level seviyesinde 3.000 yöneticiye ulaşan Vizyon 100 Platformu, İzmir Çeşme’de gerçekleştirdiği 7. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nde 3 gün boyunca 400’ün üzerinde yönetici ile 14 global lideri ağırladı.

Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, “Hedefimiz 2026 yılında 30 global markanın dünya liderlerinin zirvemize katılımını sağlamak. Bunun için de şimdiden çalışmalarımıza başladık. Özellikle global şirketlerin ve yatırımcıların dünya yöneticilerini zirvelerimizde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu sayede ülkemizin çekim gücüne katkı sağlayarak, şirketlerimizin ve girişimlerimizin değerlerinin artmasına imkân sunuyoruz. Türk yöneticiler de bu kapsamda dünya çapında daha değerli hâle gelecekler” dedi.

3 KATI FAZLA KATILIM

Vizyon 100 Danışma Kurulu Üyesi Teoman Alper Yiğit, “Ülke olarak yarının dünyasına soru soran, merak eden, tartışan ve irdeleyen zihinler sayesinde ulaşabiliriz. Zirvemiz de bu bakımdan, kendi alanının öncü markalarından üst düzey yöneticileri bir araya getirmesi nedeniyle fikirlerin ilerlemesi için çarpıştığı bir ortam oluşturuyor” diye konuştu.

Randstad Türkiye Genel Müdürü Ufuk Gedikli, Vizyon 100 Platformu’nun zirve ile birlikte bölgenin ivmesini yükselttiğini belirtirken, RS Assurance CEO’su Nihal Asker, geçen senenin 3 katı fazla genel müdür ağırlıklı katılım sağlandığını bildirdi.

Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, dünyada atık yönetiminin önemine değinirken; Lenovo Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, bilişim sektöründe yüzde 23’e varan bir büyüme gördüklerini ifade ederek, yazılım ve servis alanında Türkiye’den dışarıya verilen hizmette artış olduğunu vurguladı. ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Can Aras da organizasyona katılanların belirledikleri hedeflere hızlı şekilde ulaştıklarını söyledi.