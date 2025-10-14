Cari dengede rekor fazla!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, ağustos ayında 5 milyar 455 milyon dolar cari fazla verdi. Böylece cari denge aylık bazda tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ FAZLA İSE 10 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta tarihin en yüksek aylık cari fazlasının verildiğini belirterek şunları söyledi:

Böylece yıllık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken, 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37,6 milyar dolar oldu. Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim 2023 yılı Haziran ayında millî gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025’te yaklaşık yüzde 17’ye gerileyeceğini öngörüyoruz. Azalan döviz ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor.

"OVP HEDEFLERİYLE UYUMLU"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da cari açığın Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Sekiz aylık dönemde cari açık 15,8 milyar dolar oldu. OVP hedeflerine göre 2025 yıl sonu cari işlemler açığı 22,6 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Cari açığın millî gelire oranı yüzde 1,4 gibi makul bir seviyededir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 artarak 389 milyar dolara yükselmiştir. Böylece yılın başında hedeflenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı ağustos ayında büyük ölçüde başarılmıştır.

Bolat ayrıca, eylül ayında cari işlemler dengesinde yaklaşık 1 milyar dolar fazla verilmesinin beklendiğini dile getirdi.

“Hizmet ihracatı güçlü seyrini sürdürerek, 2025 yılı ağustos ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yıla göre %6,1 artışla 119,9 milyar dolara ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimiz 58,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 41,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"

8 AYDA 10,6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM GELDİ

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) verilerine göre, ağustos ayında Türkiye’ye 1,8 milyar dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı 10,6 milyar dolara ulaştı. Böylece 2024’ün aynı dönemine kıyasla %58’lik bir artış kaydedildi.

2003 yılından bu yana Türkiye’ye gelen toplam UDY tutarı ise 284 milyar doları aştı.

Yatırımlarda Lüksemburg %71 ile en büyük paya sahip olurken, onu %14 ile Hollanda, %2 ile İsviçre, %2 ile Azerbaycan ve %2 ile İrlanda izledi.