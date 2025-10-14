Terörsüz Türkiye düzenlemelerinin çerçevesi belirlendi: Silah bırakıp, suç işlemeyene ceza yok

YÜCEL KAYAOĞLU -PKK’nın silah bırakma ve fesih kararından sonra Meclis’te kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayıp raporunu sunduktan sonra atılacak kanuni adımların çerçevesi de belli olmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti’deki genel düşünce, devlet tarafından ‘Silah bırakma süreci tamamlandı’ teyidi alındıktan sonra Meclis’ten çerçeve bir yasa çıkarılması. Müstakil bir yasa olarak gündeme getirilecek düzenlemede, kanunun niye çıkarıldığı, tanımlar ve kimleri kapsayacağına yönelik genel hükümler olacak.

AK Parti kurmayları, “Bu çerçeve yasada, genel af, Öcalan’a af veya başka bir infaz düzenlemesi olmayacak. Sadece silah bırakan ve feshedilen bir terör örgütünün üyelerinin durumu tarif edilecek. Şu anda, TCK’nın ‘Etkin pişmanlık’ başlığı ile düzenlenen 221’inci maddesinin 2’nci fıkrasında “Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz” şeklinde bir düzenleme var.

Yeni yapılacak düzenlemede de benzer bir hüküm olacak. Bu yasa tamamen suça bulaşmamış olanları ilgilendirecek. Yasanın çıkması ile birlikte suça bulaşmamışsa, rahatlıkla Türkiye’ye toplumsal hayata karışabilecekler” dedi.

SU ÇA BULA ŞANLARIN DURUMU

Suça bulaşanlarla ilgili yapılacak düzenlemeler ise bir sonraki aşamada gündeme gelecek. Kapsamlı bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi gibi başlıklar ayrıca değerlendirilecek.

UMUT HAKKI TARTIŞLMAYACAK

AK Parti kaynakları, “Örgütün kati olarak silahı bıraktığı devlet tarafından teyit edilmedikçe bir adım atılmayacak. Toplumu rahatsız etmeyecek ve şehit ve gazileri rencide etmeyecek düzenlemeler olacak. Umut hakkı gibi talepler ise tartışmaya açılmayacak” diye konuştu.