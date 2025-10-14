Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Terörsüz Türkiye düzenlemelerinin çerçevesi belirlendi: Silah bırakıp, suç işlemeyene ceza yok

Terörsüz Türkiye düzenlemelerinin çerçevesi belirlendi: Silah bırakıp, suç işlemeyene ceza yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Terörsüz Türkiye düzenlemelerinin çerçevesi belirlendi: Silah bırakıp, suç işlemeyene ceza yok
PKK, Hukuk, Terör, Türkiye, Af, Ceza, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meclis’teki komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yasal adımlar atılacak. Genel af ya da Öcalan’a af olmayacak. Silah bırakan PKK’lıların durumu tanımlanacak. Örgüt üyeliği suçlamaları düşecek. İnfaz düzenlemeleri için ayrı paket gelecek.

YÜCEL KAYAOĞLU -PKK’nın silah bırakma ve fesih kararından sonra Meclis’te kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayıp raporunu sunduktan sonra atılacak kanuni adımların çerçevesi de belli olmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti’deki genel düşünce, devlet tarafından ‘Silah bırakma süreci tamamlandı’ teyidi alındıktan sonra Meclis’ten çerçeve bir yasa çıkarılması. Müstakil bir yasa olarak gündeme getirilecek düzenlemede, kanunun niye çıkarıldığı, tanımlar ve kimleri kapsayacağına yönelik genel hükümler olacak.

AK Parti kurmayları, “Bu çerçeve yasada, genel af, Öcalan’a af veya başka bir infaz düzenlemesi olmayacak. Sadece silah bırakan ve feshedilen bir terör örgütünün üyelerinin durumu tarif edilecek. Şu anda, TCK’nın ‘Etkin pişmanlık’ başlığı ile düzenlenen 221’inci maddesinin 2’nci fıkrasında “Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz” şeklinde bir düzenleme var.

Yeni yapılacak düzenlemede de benzer bir hüküm olacak. Bu yasa tamamen suça bulaşmamış olanları ilgilendirecek. Yasanın çıkması ile birlikte suça bulaşmamışsa, rahatlıkla Türkiye’ye toplumsal hayata karışabilecekler” dedi.

SUÇA BULAŞANLARIN DURUMU

Suça bulaşanlarla ilgili yapılacak düzenlemeler ise bir sonraki aşamada gündeme gelecek. Kapsamlı bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi gibi başlıklar ayrıca değerlendirilecek.

UMUT HAKKI TARTIŞLMAYACAK

AK Parti kaynakları,Örgütün kati olarak silahı bıraktığı devlet tarafından teyit edilmedikçe bir adım atılmayacak. Toplumu rahatsız etmeyecek ve şehit ve gazileri rencide etmeyecek düzenlemeler olacak. Umut hakkı gibi talepler ise tartışmaya açılmayacak” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Öğretmen ve veliler ‘devam’ dedi: Okul kıyafeti uygulaması tam not aldıDünya Erdoğan-Meloni diyaloğunu konuşuyor! 'Sigara tavsiyesi' manşetlere taşındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meydanları terk etmeyin! "Netanyahu hesap vermeli" sloganları  - Gündem"Netanyahu hesap vermeli" sloganları Marmara’ya müsilaj gözaltısı - GündemMarmara’ya müsilaj gözaltısıTİHEK'ten örnek karar: Başörtüsü ayrımcılığına 204 bin lira ceza kesildi! - GündemBaşörtüsü ayrımcılığına dur dediler!Dünya Erdoğan-Meloni diyaloğunu konuşuyor! 'Sigara tavsiyesi' manşetlere taşındı - GündemDünya Erdoğan-Meloni diyaloğunu konuşuyor!Erdoğan’dan İsrail’e ikinci “one minute” çıkışı: Netanyahu varsa ben yokum! - GündemKatile rest: Netanyahu varsa ben yokum!Liderler Trump’ın arkasına dizildi, Erdoğan kareye girmedi! Nagehan Alçı'dan dikkat çeken yorum - GündemLiderler sıraya dizildi, Erdoğan kareye girmedi
Sonraki Haber Yükleniyor...