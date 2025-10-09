Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Meclis’te 14’üncü “Terörsüz Türkiye” toplantısı: Emekli subaylardan ‘silah’ uyarısı

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, emekli subay dernekleri ve STK’ların Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüşlerini dinledi. Dernek temsilcileri, PKK’nın ve uzantılarının tamamen silah bırakmadan barışın sağlanamayacağını vurguladı.

Esma Altın/ANKARA - Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün emekli subaylar dernekleri ile bir grup STK’nın Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önerilerini dinledi. Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, şimdiye kadar bırakılan silahların sınırlı sayıda olduğunu ifade etti. Karakuş, bu durumun PKK’nın tam manasıyla silah bıraktığı anlamına gelmeyeceğini belirterek, Suriye’de de bütün silahların bırakılması gerektiğini kaydetti.

Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe ise, “PKK’nın uzantıları silah bırakmadığı sürece sadece PKK’nın silah bırakmasının bir anlamı yoktur. Korkumuz, kalleş teröristlerin yaptıklarının cezasız kalması” diye konuştu.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Cahit Koca da, devletin temel ilkelerinin pazarlık konusu olamayacağını belirtti. Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Genel Başkanı Ali Tilkici ise, önceki gün DEM Parti’nin grup toplantısında Öcalan sloganları atılmasını eleştirerek, “Bunun cezası kalmayacağına yönelik inancımız tamdır” dedi. 

 

