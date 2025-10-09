Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AB'nin çelikte kota planına üreticiden tepki!

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB’nin çelik sektörünü korumak amacıyla ithalat kotalarını düşürme ve tarife oranlarını artırma planının enflasyonist etkilerinden endişe duyduğunu açıkladı. ACEA, söz konusu tedbirlerin Avrupa otomobil üreticilerine ek maliyet ve idari yük getireceğini belirtti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği’nin (AB) çelik sektörünü korumak için ithalat kotalarını düşürmeyi, kota dışı tarifeleri yükseltmeyi içeren planına enflasyonist etkiler sebebiyle tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, “Otomobil üreticileri, doğrudan çelik alımlarının yaklaşık yüzde 90’ını AB’den sağlamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Otomobil üreticilerinin çelik sektörüne yönelik koruma tedbirinin Avrupa piyasasındaki fiyatlara enflasyonist etkisinden çok endişe duyduğu belirtilen açıklamada, mevcut koruma tedbirinin değiştirilmesinin faydalı olmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, çelik sektörünü korumak için ithalat kotalarının önemli ölçüde düşürülmesinin, kota dışı tarifenin yüzde 50’ye çıkarılmasının, ithalat yoluyla Avrupa pazarındaki baskıyı hafifletme ihtimalini önemli ölçüde azaltacağı kaydedildi. “Eritip dökme” ilkesine dayalı yeni bir menşe kuralının da çelik ithalatını daha fazla kısıtlayacağı ifade edilen açıklamada, bu durumun Avrupalı ithal çelik ürünleri kullanıcılarına büyük miktarda idari yük oluşturacağı belirtildi.

