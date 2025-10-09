Gıda sahtekarları durmuyor! Peynirde etiket yalanı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini bir kez daha yeniledi.

Listede 22 peynir, 1 tereyağı ve 1 yoğurt markası yer aldı. Peynir ve tereyağında yağ oranlarının düşük olduğu tespit edilirken, yoğurtta ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

AMBALAJDAKİ BİLGİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Düşük yağ oranı tespit edilen peynir ve tereyağı markalarının ambalajlarında yazan içerik bilgileri “yalan” çıkarken, söz konusu yoğurtta ise nişasta ve bitkisel yağ tespit edildi.

Bakanlık tarafından Türkiye genelinde yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen fi rmalar ve ürünleri “guvenilirgida.tarimorman. gov.tr” adresi üzerinden “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” ve “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” olmak üzere iki ayrı liste ile ifşa ediliyor.