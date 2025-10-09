Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gıda sahtekarları durmuyor! Peynirde etiket yalanı

Gıda sahtekarları durmuyor! Peynirde etiket yalanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gıda sahtekarları durmuyor! Peynirde etiket yalanı
Peynir, Tereyağı, Yoğurt, Nişasta, Bitkisel Yağ, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 peynir, 1 tereyağı ve 1 yoğurt markasında düşük yağ, bitkisel yağ ve nişasta tespit ederek taklit-tağşiş listesini güncelledi. Uygunsuz ürünler ve firmalar, “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” ile “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listeleri üzerinden kamuoyuna açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini bir kez daha yeniledi.

Listede 22 peynir, 1 tereyağı ve 1 yoğurt markası yer aldı. Peynir ve tereyağında yağ oranlarının düşük olduğu tespit edilirken, yoğurtta ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Gıda sahtekarları durmuyor! Peynirde etiket yalanı - 1. Resim

AMBALAJDAKİ BİLGİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Düşük yağ oranı tespit edilen peynir ve tereyağı markalarının ambalajlarında yazan içerik bilgileri “yalan” çıkarken, söz konusu yoğurtta ise nişasta ve bitkisel yağ tespit edildi.

Bakanlık tarafından Türkiye genelinde yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen fi rmalar ve ürünleri “guvenilirgida.tarimorman. gov.tr” adresi üzerinden “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” ve “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” olmak üzere iki ayrı liste ile ifşa ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

