Vatandaşa "kebap" ve "etli ekmek" diye kalp yedirdiler! Gıdada hile yapan firmalar açıklandı 

Vatandaşa "kebap" ve "etli ekmek" diye kalp yedirdiler! Gıdada hile yapan firmalar açıklandı 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarları listesini güncelledi. Birçok üründe hile yapıldığı tespit edilirken, listenin en mide bulandıran detayı ise vatandaşa kebap ve etli ekmek yerine kalp yedirilmesi oldu. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını hiçe sayan ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 81 ilde yapılan araştırmalar sonucunda gıdada hile yapan firmalar vatandaşlarla paylaşılıyor. 

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. 

GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ 

Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha güncelledi. 3 Ekim tarihli listede; pekmez, salam, sucuk, kıyma, hamburger, kebap gibi birçok ürün yer aldı. 

KEBAP VE ETLİ EKMEKTEN NELER ÇIKTI NELER... 

Listenin en mide bulandıran detayı ise vatandaşa kebap ve etli ekmek yerine kalp, taşlık ve başeti gibi sakatların yedirilmesi oldu.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünlerinin tam listesi:

