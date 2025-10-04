3 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3,23 artarken, yıllık bazda ise yüzde 33,29 oldu. Böylece 3 aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli zammı da belli oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE 7,50'LİK ZAMMI GARANTİLEDİ

Enflasyon temmuzda 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde ise yüzde 3,23 oranında arttı. Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 7,50 oldu.Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7,50 zammı hak etmiş oldu.

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAMMI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden yüzde 11 zam almıştı. 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 2,38. Buna göre memurlar da yüzde 13,65'lik zammı şimdiden garantiledi.

Memur ve emekli zammı, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasının ardından netleşecek.