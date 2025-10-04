Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Citi'den dikkat çeken Türkiye raporu! Yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini açıkladı

Dün açıklanan enflasyon rakamlarının beklentinin üzerinde gelmesinin ardından dünyaca ünlü banka Citi'den dikkat çeken bir Türkiye raporu geldi. Risklere dikkat çeken dev banka yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 3,23 artarken, yıllık bazda ise yüzde 33,29 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dünyaca ünlü banka Citi'den dikkat çeken bir Türkiye raporu geldi. Dev banka yıl sonu enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı. 

EYLÜL AYI ENFLASYONU BEKLENTİYİ AŞTI 

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, gıda fiyatlarının eylül ayı enflasyonunu tahminlerin üzerine çıkardığını belirtti. Ekonomistler, zorlu enflasyon görünümü, zayıflayan iç talep ve zayıflayan işgücü piyasasının para politikası için karmaşık bir zemin oluşturduğunu belirtti.

CITI'NİN YIL SONU FAİZ TAHMİNİ 

Merkez Bankası son faiz kararında 250 baz puan indirim yapmıştı. Eylül ayında faiz yüzde 43'ten yüzde 40,50'ye geriledi. Citi'nin yıl sonu faiz tahmini yüzde 37 olarak açıklandı.

Bankanın notunda, "Bir yandan azalan büyüme beklentileri ve artan işsizlik oranı, Merkez Bankası'nın uzun vadede kısıtlayıcı bir duruşu sürdürmesini zorlaştırabilir. Diğer yandan, enflasyon beklentilerinin Merkez Bankası'nın ara hedeflerinden sapması ve son analizimiz, ihtiyatlı bir faiz indirimi döngüsü için güçlü bir gerekçe oluşturuyor. Bu karmaşık arka planı göz önünde bulundurarak, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 37'ye ulaşmasını bekliyoruz. Ekonomik aktiviteye, uluslararası rezervlere ve dolarizasyona bağlı olarak daha agresif bir faiz indirimi duruşuna yol açabilecek risklerin de farkında olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. 

CITI'NİN YIL SON ENFLASYON TAHMİNİ 

Dev bankanın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30 oldu. Risk dengesinin ise yukarı yönlü olduğu ifade edildi.

 

 

