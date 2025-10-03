Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi? Borsa sert düşüşle haftayı tamamladı!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasaların dikkatle beklediği eylül enflasyon rakamları bugün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre eylülde enflasyon beklentileri aşarak aylık bazda yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon da yüzde 33,29'a yükseldi.

Eylül'de aylık en yüksek artış yüzde 17,90 ile eğitim grubunda görüldü. Eğitimi yüzde 4,62 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi.

YILMAZ VE ŞİMSEK'TEN MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Yılmaz "Eylül ayına özgü gelişmelerin de etkisiyle yıllık enflasyon geçici olarak yükselmekle birlikte uyguladığımız ekonomi programı çerçevesinde enflasyonla mücadelemiz kararlı şekilde devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu, enflasyonun ana eğiliminin ise dezenflasyonun süreceğine işaret ettiğini belirtti.

DİKKATLER TCMB'DE

Analistler, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altında gerçekleşme ihtimalinin zora girdiğini; bunun, TCMB'nin para politikasına da yansımalarının olabileceğini ifade ediyor.

TCMB'den beklenen faiz indirimlerinin devam edeceği ancak bunun daha düşük oranlarla gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

TCMB'nin politika faizi yüzde 40,50 seviyesinde bulunuyor. İlk faiz kararı ise 23 Ekim'deki toplantıda gelecek.

İlgili Haber Türkiye ve BAE’den 198 milyar liralık swap anlaşması

PİYASALARIN TEPKİSİ

Enflasyon verilerinin beklentileri aşması özellikle borsada risk iştahını düşürdü. Borsa İstanbul'da BİST 100 ekdeksi bugünkü işlemlerde yüzde -2,02 geriledi ve 10.858 puandan kapanış yaptı.

Türkiye'nin iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 0,55 yükselişle 39,90'a yöneldi.

Dolar ise 41.68 TL'ye yakın stabil görünümünü koruyor.

Borsadaki satışlardan en çok banka hisseleri etkilenirken, XBANK endeksinde kayıplar yüzde 4'ü aştı.