Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi? Borsa sert düşüşle haftayı tamamladı!

Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi? Borsa sert düşüşle haftayı tamamladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi? Borsa sert düşüşle haftayı tamamladı!
Enflasyon, Bors, BIST 100, Dolar, Faiz, Bankacılık, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! Eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,23 ile tahminleri aşması ve daha sıkı para politikası beklentilerinin öne çıkmaya başlaması borsada risk iştahını azalttı. BİST 100 endeksi yüzde 2,02 düşüşle 10.858 puandan günü tamamladı. Dolar 41.68 TL ile stabil seyrederken, tahvil faizlerinde yükseliş yaşandı. Bankacılık endeksindeki günlük değer kaybının yüzde 4'ü geçmesi dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasaların dikkatle beklediği eylül enflasyon rakamları bugün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre eylülde enflasyon beklentileri aşarak aylık bazda yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon da yüzde 33,29'a yükseldi. 

Eylül'de aylık en yüksek artış yüzde 17,90 ile eğitim grubunda görüldü. Eğitimi yüzde 4,62 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi.

Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi? Borsa sert düşüşle haftayı tamamladı! - 1. Resim

YILMAZ VE ŞİMSEK'TEN MESAJLAR 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Yılmaz "Eylül ayına özgü gelişmelerin de etkisiyle yıllık enflasyon geçici olarak yükselmekle birlikte uyguladığımız ekonomi programı çerçevesinde enflasyonla mücadelemiz kararlı şekilde devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu, enflasyonun ana eğiliminin ise dezenflasyonun süreceğine işaret ettiğini belirtti.

Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi? Borsa sert düşüşle haftayı tamamladı! - 2. Resim

DİKKATLER TCMB'DE 

Analistler, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altında gerçekleşme ihtimalinin zora girdiğini; bunun, TCMB'nin para politikasına da yansımalarının olabileceğini ifade ediyor.

Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi? Borsa sert düşüşle haftayı tamamladı! - 3. Resim

TCMB'den beklenen faiz indirimlerinin devam edeceği ancak bunun daha düşük oranlarla gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.
TCMB'nin politika faizi yüzde 40,50 seviyesinde bulunuyor. İlk faiz kararı ise 23 Ekim'deki toplantıda gelecek.

Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi? Borsa sert düşüşle haftayı tamamladı! - 4. Resim

PİYASALARIN TEPKİSİ

Enflasyon verilerinin beklentileri aşması özellikle borsada risk iştahını düşürdü. Borsa İstanbul'da BİST 100 ekdeksi bugünkü işlemlerde yüzde -2,02 geriledi ve 10.858 puandan kapanış yaptı.

Türkiye'nin iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 0,55 yükselişle 39,90'a yöneldi.

Dolar ise 41.68 TL'ye yakın stabil görünümünü koruyor.

Borsadaki satışlardan en çok banka hisseleri etkilenirken, XBANK endeksinde kayıplar yüzde 4'ü aştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

