12 Ocak Pazartesi günü İzmir genelinde çok sayıda ilçede planlı ve plansız su kesintileri yaşanıyor. İZSU’nun paylaştığı güncel programda onarım süreleri ve etkilenen mahalleler tek tek duyurulurken, çalışmaların gün içinde kademeli olarak tamamlanması bekleniyor. Peki, İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir’de 12 Ocak itibarıyla yaşanan altyapı arızaları, şehrin birçok ilçesinde su hizmetlerinin kesintiye uğramasına neden oldu. Özellikle ana iletim hatlarında meydana gelen arızalar ve bazı bölgelerde yaşanan elektrik kaynaklı sorunlar nedeniyle sular verilemiyor. İZSU ekipleri, arızaların giderilmesi için farklı noktalarda eş zamanlı çalışmalar yürütürken, vatandaşlar suların ne zaman yeniden verileceğini yakından takip ediyor.

12 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE VAR?

İZSU’nun 12 Ocak programına göre Aliağa, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Karabağlar, Kınık, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Urla’da farklı sürelerde kesintiler bulunuyor.

İzmirde su kesintisi ne zaman bitecek? 12 Ocak İZSU su kesintisi!

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Urla su kesintisi

Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 18.00

Etkilenen mahalleler: Altıntaş, Denizli, Güvendik, İçmeler, Naipli, Rüstem, Sıra, Yaka, Yelaltı, Yeniçe

Konak su kesintisi

Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 17.00

Etkilenen mahalleler: Akın Simav, Altıntaş, Barbaros, Çankaya, Göztepe, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Turgut Reis

Karabağlar su kesintisi

Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 17.00

Etkilenen mahalleler: Adnan Süvari, Arap Hasan, Bahçelievler, Basın Sitesi, Esenyalı, Maliyeciler, Metin Oktay, Poligon, Salih Omurtak, Şehitler, Vatan

Aliağa su kesintisi

Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 15.00

Etkilenen mahalleler: Siteler

Bornova su kesintisi

Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 14.20

Etkilenen mahalleler: Atatürk

İzmirde su kesintisi ne zaman bitecek? 12 Ocak İZSU su kesintisi!

Buca su kesintisi

Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 12.20

Etkilenen mahalleler: Aydoğdu

Çeşme su kesintisi

Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 16.00

Etkilenen mahalleler: İsmet İnönü

Çiğli su kesintisi

Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 15.15

Etkilenen mahalleler: Maltepe

Kınık su kesintisi

Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 16.47

Etkilenen mahalleler: Poyracık

Menderes su kesintisi

Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 15.15

Etkilenen mahalleler: Bulgurca

İzmirde su kesintisi ne zaman bitecek? 12 Ocak İZSU su kesintisi!

Menemen su kesintisi

Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 17.12

Etkilenen mahalleler: Değirmendere, Emiralem Merkez, Yayla

Seferihisar su kesintisi

Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 16.00

Etkilenen mahalleler: Camikebir, Çolak İbrahim Bey, Turabiye

Selçuk (Gökçealan) su kesintisi

Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 17.00

Etkilenen mahalleler: Gökçealan

Tire su kesintisi

Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 15.00

Etkilenen mahalleler: 4 Eylül

Haberle İlgili Daha Fazlası