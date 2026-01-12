İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? 12 Ocak İZSU su kesintisi!
12 Ocak Pazartesi günü İzmir genelinde çok sayıda ilçede planlı ve plansız su kesintileri yaşanıyor. İZSU’nun paylaştığı güncel programda onarım süreleri ve etkilenen mahalleler tek tek duyurulurken, çalışmaların gün içinde kademeli olarak tamamlanması bekleniyor. Peki, İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?
İzmir’de 12 Ocak itibarıyla yaşanan altyapı arızaları, şehrin birçok ilçesinde su hizmetlerinin kesintiye uğramasına neden oldu. Özellikle ana iletim hatlarında meydana gelen arızalar ve bazı bölgelerde yaşanan elektrik kaynaklı sorunlar nedeniyle sular verilemiyor. İZSU ekipleri, arızaların giderilmesi için farklı noktalarda eş zamanlı çalışmalar yürütürken, vatandaşlar suların ne zaman yeniden verileceğini yakından takip ediyor.
12 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE VAR?
İZSU’nun 12 Ocak programına göre Aliağa, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Karabağlar, Kınık, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Urla’da farklı sürelerde kesintiler bulunuyor.
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Urla su kesintisi
Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 18.00
Etkilenen mahalleler: Altıntaş, Denizli, Güvendik, İçmeler, Naipli, Rüstem, Sıra, Yaka, Yelaltı, Yeniçe
Konak su kesintisi
Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 17.00
Etkilenen mahalleler: Akın Simav, Altıntaş, Barbaros, Çankaya, Göztepe, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Turgut Reis
Karabağlar su kesintisi
Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 17.00
Etkilenen mahalleler: Adnan Süvari, Arap Hasan, Bahçelievler, Basın Sitesi, Esenyalı, Maliyeciler, Metin Oktay, Poligon, Salih Omurtak, Şehitler, Vatan
Aliağa su kesintisi
Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 15.00
Etkilenen mahalleler: Siteler
Bornova su kesintisi
Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 14.20
Etkilenen mahalleler: Atatürk
Buca su kesintisi
Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 12.20
Etkilenen mahalleler: Aydoğdu
Çeşme su kesintisi
Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 16.00
Etkilenen mahalleler: İsmet İnönü
Çiğli su kesintisi
Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 15.15
Etkilenen mahalleler: Maltepe
Kınık su kesintisi
Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 16.47
Etkilenen mahalleler: Poyracık
Menderes su kesintisi
Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 15.15
Etkilenen mahalleler: Bulgurca
Menemen su kesintisi
Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 17.12
Etkilenen mahalleler: Değirmendere, Emiralem Merkez, Yayla
Seferihisar su kesintisi
Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 16.00
Etkilenen mahalleler: Camikebir, Çolak İbrahim Bey, Turabiye
Selçuk (Gökçealan) su kesintisi
Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 17.00
Etkilenen mahalleler: Gökçealan
Tire su kesintisi
Bitiş saati: 12 Ocak 2026 saat 15.00
Etkilenen mahalleler: 4 Eylül