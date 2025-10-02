TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında 3 anlaşma imzalandı

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında, Türk lirası-BAE dirhemi (AED) ikili para takası (swap) anlaşmasına imza atıldı. Bu anlaşmanın yanı sıra iki banka arasında biri sınır ötesi işlemlerde yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmeye yönelik, diğeri ödeme ve mesajlaşma sistemlerinin birbirine bağlanmasının amaçlandığı iki mutabakat zaptı imza altına alındı. Bu anlaşmalarla, finansal ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve ikili ticaretin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Anlaşma ve mutabakat zaptları, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama tarafından, her iki tarafın üst düzey yetkililerinin hazır bulunduğu törende imzalandı.

SWAP ANLAŞMASININ TUTARI

Swap anlaşmasının nominal tutarı karşılıklı olarak 198 milyar lira ve 18 milyar AED olarak belirlendi.

Anlaşmanın finansal piyasalara yerel para birimi likiditesi sağlanmasını ve sınır ötesi finansal ve ticari işlemlerin daha etkili ve verimli şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılarak iki ülke arasındaki finansal işbirliğini daha da güçlendirmek için ikili ticaretin teşvik edilmesi hedefleniyor.

İlk mutabakat zaptıyla, sınır ötesi ödeme işlemlerinde Türk lirası ile AED kullanımını teşvik edecek bir çerçeve oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, her iki ülkede döviz piyasasının geliştirilmesi, ticari ve dış ödemelerin kolaylaştırılması, yatırımların artırılması, ekonomik büyüme ve finansal istikrarın hızlandırılması hedefleniyor.

Mutabakat zaptında, özellikle bir yerel para birimi takas mekanizması kurularak her iki para biriminin cari hesaplar ve sermaye hesaplarındaki tüm işlemlerde kullanımının yaygınlaştırılması ve ortak hedeflere ulaşılması için bilgi ve deneyim paylaşımının derinleştirilmesi öngörülüyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA FİNANSAL İŞLEMLERİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRACAK

İkinci mutabakat zaptıyla ise her iki ülkedeki düzenleyici ve denetleyici gerekliliklerle uyumlu olarak sınır ötesi ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması ve yerel ödeme kartlarının kullanımının desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca toptan ve perakende ödemeler için merkez bankası dijital parası platformlarının geliştirilmesi konusunda bilgi ve uzmanlık paylaşımı teşvik ediliyor.

Türkiye'deki FAST sistemi ile BAE'deki anlık ödeme platformunun entegrasyonunu öngören mutabakat zaptıyla, sınır ötesi finansal işlemlerin etkinliğini artırmak hedefleniyor.

Bu kapsamda, birlikte işlerlik ve operasyonel etkinliğin sağlanması için iki ülkedeki elektronik sistemlerin ve geçiş altyapılarının bağlantılı hale getirilmesi öngörülüyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Bu anlaşmalar, her iki tarafın finansal işbirliğini ilerletmeye ve ikili ticareti yerel para birimlerini kullanarak geliştirmeye yönelik ortak taahhüdünü yansıtmakta ve daha kapsamlı ekonomik ilişkiler kurulması amacını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Anlaşmaların her iki ülkedeki paydaşlar arasında ticaret ve yatırım ilişkilerini kolaylaştıracak yeni fırsatlar sunduğunu vurgulayan Karahan, "Ödemeler ve finansal teknoloji alanındaki uzmanlık ve deneyimlerin paylaşılmasını ve finans sektöründe yapay zeka da dahil olmak üzere ileri teknolojilerin benimsenmesini, her iki ülkenin ekonomik ve finansal çıkarlarına hizmet edecek şekilde hızlandırmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama da anlaşmaların, ülkeler arasındaki stratejik ortaklığı özellikle finans, finansal teknoloji ve sınır ötesi dijital ödemeler alanlarında daha da güçlendirmek için iki bankanın birlikte çalışma taahhüdünü yansıttığını belirtti.

Balama, şunları kaydetti:

"Sınır ötesi finansal ve ticari işlemlerde yerel para birimlerinin kullanılması, maliyetlerin azaltılması ve işlem sürelerinin kısaltılmasına katkı sağlarken, aynı zamanda her iki para birimi için döviz piyasasının gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu da ticaret hacimlerini ve finansal transferleri artırmaktadır."