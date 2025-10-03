Eylül enflasyonu, TCMB için ne anlama geliyor? Dikkatler, 23 Ekim’deki faiz kararında…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyonu aylık bazda %3,23 artışa işaret ederken, yıllık enflasyon da uzun bir aranın ardından yönünü yukarı çevirdi ve %33,29’a yükseldi.

Piyasalarda aylık enflasyonun %2,45-%2,65 civarında gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak açıklanan rakamlar beklentilerin üzerinde geldi. Bunun üzerine dikkatler merkez bankasına çevrildi.

FAİZ KARARI 23 EKİM’DE…

TCMB, faiz kararını açıklayacağı ilk para politikası kurulu toplantısını 23 Ekim’de yapacak. Son olarak geçen ay 250 baz puanlık indirime giden TCMB, faiz oranını %40,50 seviyesine çekmişti.

Enflasyonun ardından piyasada yapılan ilk değerlendirmelerde; %33,29 seviyesinde bulunan yıllık TÜFE’nin, politika faizinin hâlâ gerisinde olduğu ve TCMB’nin bu ayki toplantıda da faiz indirimi için alanının olduğu ifade ediliyor.

TCMB NE YAPACAK?

Analistler, daha önceden 300 baz puan civarına kadar yükselen indirimin beklentilerinin ise son TÜFE verisinin ardından “iyimser” kaldığına dikkat çekerek, “Enflasyonun bu yılı %30 seviyesinin altında tamamlama ihtimali gittikçe zorlaşıyor. TCMB bu ay da indirimlere devam edebilir ancak bu indirimin boyutu 200-250 baz puan olarak gerçekleşebilir” tahmininde bulunuyor.

MERKEZ DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan TCMB tarafından son dönemde verilen mesajlarda dezenflasyon sürecinin devam ettiği ancak hizmet enflasyonunun düşüş hızını sınırladığı aktarılmıştı. Bugün gelen eylül verilerinde de hizmet enflasyonu kalemlerindeki yüksek artışlar dikkat çekti.

TCMB ayıca “enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması” durumunda, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını mesajını da vermişti.