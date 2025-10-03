Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kiralar bu ay ne kadar, yüzde kaç artacak? 2025 Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından kira artış oranı belirlenmiş oldu. Vatandaşlar kira fiyatlarında yaşanacak değişmeleri merak ederken, "Kiralar bu ay ne kadar, yüzde kaç artacak?" sorusu aramalarda öne çıkıyor. İşte 2025 Ekim ayı kira artış oranı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından 2025 Ekim ayı kira artış oranı belirlendi. TÜİK'in verilerine göre, Eylül ayında enflasyon yüzde 3,23 olarak belirlendi. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 oldu. Peki, kiralar bu ay ne kadar ve yüzde kaç artacak?

KİRALAR BU AY NE KADAR, YÜZDE KAÇ ARTACAK?

TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

Kira artış oranı da Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre belirleniyor. Bu kapsamda kira artışları hesaplanırken TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınıyor.

TÜFE'nin on iki aylık ortalaması yüzde 38,36 olarak belirlendi. Bu ay kiralar da 38,36 oranında artacak.

2025 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

2025 Ekim ayı kira artış oranı yüzde 38,36 olarak belirlenirken, kira artışlarının nasıl hesaplandığı da merak edildi. Ekim ayı enflasyon verilerine göre kira artış oranı şu şekilde hesaplanıyor:

Yeni Kira = Mevcut Kira + (Mevcut Kira × TÜFE Oranı / 100).

Örnek olarak, Ekim 2025'te yüzde 38,36 TÜFE oranıyla 10 bin TL'lik bir kira için artış miktarı 3 bin 836 TL, yeni kira bedeli ise 13 bin 836 TL olacak.

