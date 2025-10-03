Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > TÜİK duyurdu! Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK duyurdu! Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Enflasyon, Eylül, Enflasyon Oranı, Fiyat Artışı, Türkiye Ekonomisi, TÜFE, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 3,23 olurken, yıllık yüzde 33,29 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 arttı. Kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 38,36 oldu.

Tüketici fiyat endeksi'ndeki (TÜFE) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK duyurdu! Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı - 1. Resim
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2025

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %36,06 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,06 artış, ulaştırmada %25,30 artış ve konutta %51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,60, ulaştırmada %4,15 ve konutta %7,85 oldu.

TÜİK duyurdu! Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı - 2. Resim
TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri (%), Eylül 2025

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %4,62 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,62 artış, ulaştırmada %2,81 artış ve konutta %2,56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,11, ulaştırmada %0,44 ve konutta %0,44 oldu.

TÜİK duyurdu! Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı - 3. Resim
TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Eylül 2025

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK %32,86, AYLIK %3,34 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,34 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,94 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,85 artış olarak gerçekleşti.

YIL SONU BEKLENTİ YÜZDE 25-30 ARALIĞINDA

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 25 ile yüzde 30 aralığında belirlerken, Orta Vadeli Program’da yıl sonu için beklenti yüzde 28.5 oldu. Hafta başında yayınlanan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ise yıl sonu için öngörüler yüzde 30,09 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Serkan Çiçek kimdir? Mossad'a çalıştığı tespit edildiKerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Beni o ikna etti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Enflasyonun ardından belli oldu! İşte eylülde yatırım araçlarının reel getirisi - Ekonomiİşte eylülde yatırım araçlarının reel getirisiKiracılar dikkat! Ekim 2025 kira zam oranı belli oldu - EkonomiEkim ayı kira zam oranı belli olduAraç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Oto gaza zam geldi, işte güncel akaryakıt fiyatları - EkonomiAraç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Oto gaza zam geldi, işte güncel akaryakıt fiyatlarıFırtına koptu, İslam Memiş 'soygun, balon patlayacak' dedi: Altın ne zaman düşecek? - EkonomiAltın ne zaman düşecek?IMF'den küresel ekonomi uyarısı! "Yavaşlama işaretlerini görmeye başlıyoruz" - EkonomiIMF'den küresel ekonomi uyarısı!Bitcoin kritik seviyeyi aştı! Yeni zirve hesapları mı? - EkonomiBitcoin kritik seviyeyi aştı! Yeni zirve hesapları mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...