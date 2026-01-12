Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025'te kruvaziyer yolcu sayısının son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. Bu yıl 2 milyon 138 bin 136 ziyaretçi geldiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, yolcu sayısının 2013 yılından sonra ilk defa 2 milyon seviyesinin aşıldığı belirtti. Limanlar arasında en fazla yolcuya ev sahipliği yapan liman ise Kuşadası oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de son yıllarda popüler hale gelen kruvaziyer turizmine ilişkin rakamları paylaştı. Bakan Uraloğlu, kruvaziyer yolcu sayısının 2025'te son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

2013’ten sonra bir ilk! Kruvaziyer yolcu sayısında 12 yıllık rekor kırıldı

2 MİLYONU AŞTI

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, önemli açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, geçen yıl 2 milyon 138 bin 136 kruvaziyer yolcu sayısıyla 2013 yılından sonra ilk defa 2 milyon seviyesinin aşıldığı belirtti.

2013 YILINDAN SONRA İLK

Kruvaziyer turizminde geçen yılın rakamlarına ilişkin paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı, geçen yıl 2024'e göre yüzde 15,1 artışla 1375'e, kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 13,2 artışla 2 milyon 138 bin 136'ya ulaştı. Böylece, 2013 yılından sonra ilk kez kruvaziyer yolcu sayısında 2 milyon seviyesinin üzerine çıktık.

ZİRVEDE KUŞADASI VAR

Bakan Uraloğlu, İstanbul limanlarına Aralık 2025'te 9 kruvaziyer gemi ile 17 bin 739 kruvaziyer yolcu,

İzmir Alsancak Limanı'na 6 kruvaziyer gemi ile 11 bin 309 yolcu,

Kuşadası Limanı'na 6 kruvaziyer gemi ile 5 bin 612 yolcu,

Diğer limanlara da 7 kruvaziyer gemi ile 6 bin 113 yolcunun geldiğini belirtti.

HANGİ LİMANA KAÇ YOLCU GELDİ?

Limanlar bazında yıllık verilere ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

Kuşadası, 2025'te 617 ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Burayı sırasıyla 265 kruvaziyer gemiyle İstanbul limanları ve 116 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası, 995 bin 843 ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Burayı sırasıyla 625 bin 517 yolcuyla İstanbul limanları ve 138 bin 166 kruvaziyer yolcuyla Bodrum Limanı takip etti.

EN YÜKSEK YOLCU SAYISI

Bakan Uraloğlu, limanlara uğrayan gemi sayısının Aralık 2025'te 28 olduğunu belirterek, söz konusu ayda yüzde 16,3 artış yaşandığını duyurdu. Bakan UIraloğlu, 40 bin 773 yolcuyla aralık ayları içerisinde en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaşıldığını aktardı.

