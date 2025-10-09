Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kredi kartı borcu yapılandırmasında son gün yarın!

Kredi kartı borcu yapılandırmasında son gün yarın!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Kredi kartı borcu yapılandırmasında son gün yarın!
BDDK, Kredi Kartı, Son Başvuru Tarihi, Faiz Oranı, Taksit, TCMB, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BDDK, bireysel kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için başvuru süresinin 10 Ekim 2025’te sona ereceğini duyurdu. Yapılandırmada borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek ve TCMB, azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü (yarın)sona erecek.

Kred kartı borcu yapılandırmasında son gün yarın! - 1. Resim

BORÇLARI YAPILANDIRMAK İÇİN SON GÜN 10 EKİM

BDDK’nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı. Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

