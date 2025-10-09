Yüzde yüz yerli olarak geliştirdiler! İHA'lar yangınlara müdahale edecek

ÖMER TEMUR - Türkiye’nin güçlü olduğu alanlardan insansız hava araçları (İHA) yangın söndürme operasyonlarında kullanılacak.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ISAF 2025’te ALPİN 2, DUMRUL ve MERKÜT insansız hava sistemlerini tanıtan Pasifik Teknoloji, insansız helikopterleriyle orman ve bina yangınlarına anında müdahale edebileceklerini gösterdi.

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar, ALPİN 2’nin yüksek taşıma kapasitesi sayesinde yangın bombası, baz istasyonu veya acil yardım malzemesi taşıyabilen dönüştürülebilir bir insansız helikopter olduğunu belirterek, “DUMRUL ise yangın bölgelerinde yangın hortumu taşıma/serme, keşif, gözetleme ve analiz görevleri için optimize edilmiş mini bir İHA. MERKÜT ise FPV teknolojisi sayesinde kritik alanlarda hızlı bilgilendirme ve soğutma işlem kontrollerinin ivedilikle yapılabilmesine imkân sunuyor. Bu insansız hava araçları yalnızca yangınlarda değil; tüm afet durumlarında da değiştirilebilir aksesuar seçenekleri sayesinde acil müdahalelerin daha hızlı, etkili ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesini sağlıyor” dedi.

Titra’nın bu çalışmalarıyla insansız hava araçlarının askerî kullanımın ötesinde sivil deprem, sel gibi doğal afet müdahalelerinde de kullanılabileceği vurgulandı.

KİMLİKTE SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Pasifik Teknoloji’nin savunma sektöründeki iştiraki Titra tarafından geliştirilen insansız helikopterler, orman ve çevre yangınlarının yanı sıra şehirlerdeki bina ve tesis yangınlarına da anında müdahale edebilecek.

Fuarda, Pasifik Teknoloji iştiraklerinden Proline Bilişim de kimlik doğrulama ürünü BoGATE Pass’ı tanıttı. Yüzde 100 yerli olarak geliştirilen BoGATE Pass, kimlik çipi ve yüz tanımayı birleştiren çözümüyle kimlik güvenliğinde doğruluk, hız ve kolaylığı bir arada sunuyor.

Ahmet Aslanpınar, BoGATE ile sahteciliğin önüne geçmeyi hedeflediklerini belirterek şu bilgileri verdi: