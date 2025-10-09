491 farklı dalda kadın esnaf var! Girişimi seviyorlar

HABER MERKEZİ -Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) kayıtlarına göre Türkiye genelinde kadın esnaf ve sanatkâr sayısının 2023 yılında 421 bin 431, 2024 yılında 426 bin 785, 2025 yılında (Haziran ayı sonu itibarıyla) ise 436 bin 063 olduğunu açıkladı.

BAKKALIK, BAYİLİK, BÜFECİLİK...

Kadın esnafların 491 farklı meslekte faaliyet gösterdiğini kaydeden Bolat, kadın esnaf ve sanatkârların en fazla sayıda olduğu ilk üç ilin İstanbul (55 bin 704), İzmir (33 bin 955) ve Ankara (25 bin 848) olduğunu bildirdi.

Bolat, kadın esnaf ve sanatkârların en çok faaliyet gösterdiği ilk üç meslek kolunun “Bakkallık, bayilik, büfecilik”, “Lokantacılık” ve “Kadın kuaförlüğü” olduğunu belirtti.

Ayrıca Türkiye’de tek pay sahibi kadının olduğu anonim şirket sayısının 15 bin 358, ortaklarının en az bir tanesi kadın olan limited şirket sayısının 285 bin 311, ortaklarının tamamı kadın olan limited şirket sayısının 144.963 ve sahibi kadın olan gerçek kişi ticari işletme sayısının ise 104 bin 672 olduğunu açıkladı.