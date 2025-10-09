TETSİAD Başkanı Adayı Murat Şahinler: İstanbul modanın merkezi Anadolu üretim üssü olacak

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD), Ankara, Denizli, Kayseri ve Bursa’nın ardından İstanbul’da bir araya geldi.

TETSİAD Başkan adayı Murat Şahinler’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe THİB Başkanı Ahmet Öksüz ve ASKON Başkanı Orhan Aydın’ın da aralarında bulunduğu 600’e yakın sektör temsilcisi katıldı.

İstanbul’un sektör için çok önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Murat Şahinler, “İstanbul, sadece Türkiye’nin değil; Avrupa’nın da en önemli moda ve tasarım üslerinden biri. Hep birlikte İstanbul’umuzu modanın ve tasarımın merkezi, Anadolu’yu üretimin merkezi yaparak sektörümüzü daha da ileri taşımak için bir aradayız.

Bu çerçevede Hometex fuarının bütçesine TETSİAD olarak nasıl destek sağlayabiliriz bunun üzerinde duracağız. Daha fazla alım heyetine odaklanarak fuarımızın nitelikli yabancı alıcı sayısını artıracağız. Ayrıca Heimtextil Frankfurt fuarında katılım maliyetlerini firma bazlı en az yüzde 30 oranında düşüreceğiz” dedi.