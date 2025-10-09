Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > TETSİAD Başkanı Adayı Murat Şahinler: İstanbul modanın merkezi Anadolu üretim üssü olacak

TETSİAD Başkanı Adayı Murat Şahinler: İstanbul modanın merkezi Anadolu üretim üssü olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TETSİAD Başkanı Adayı Murat Şahinler: İstanbul modanın merkezi Anadolu üretim üssü olacak
Tekstil, Moda, Tasarım, Üretim, İstanbul, Anadolu, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TETSİAD, İstanbul’da düzenlenen etkinlikte sektör temsilcilerini bir araya getirerek İstanbul’u moda ve tasarımın merkezi, Anadolu’yu üretimin merkezi yapma hedefini vurguladı. Etkinlik kapsamında Hometex ve Heimtextil fuarlarında yabancı alıcı sayısını artırmak ve katılım maliyetlerini düşürmek için stratejiler üzerinde duruldu.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD), Ankara, Denizli, Kayseri ve Bursa’nın ardından İstanbul’da bir araya geldi.

TETSİAD Başkan adayı Murat Şahinler’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe THİB Başkanı Ahmet Öksüz ve ASKON Başkanı Orhan Aydın’ın da aralarında bulunduğu 600’e yakın sektör temsilcisi katıldı.

TETSİAD Başkanı Adayı Murat Şahinler: İstanbul modanın merkezi Anadolu üretim üssü olacak - 1. Resim

İstanbul’un sektör için çok önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Murat Şahinler, “İstanbul, sadece Türkiye’nin değil; Avrupa’nın da en önemli moda ve tasarım üslerinden biri. Hep birlikte İstanbul’umuzu modanın ve tasarımın merkezi, Anadolu’yu üretimin merkezi yaparak sektörümüzü daha da ileri taşımak için bir aradayız.

Bu çerçevede Hometex fuarının bütçesine TETSİAD olarak nasıl destek sağlayabiliriz bunun üzerinde duracağız. Daha fazla alım heyetine odaklanarak fuarımızın nitelikli yabancı alıcı sayısını artıracağız. Ayrıca Heimtextil Frankfurt fuarında katılım maliyetlerini firma bazlı en az yüzde 30 oranında düşüreceğiz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Lucas Torreira’nın İlkay Gündoğan sevinci! Hücuma yansıdıBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın hedefi 3'te 3! Şimdiden gözünü Fenerbahçe'ye dikti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TOKİ kampanyasına ilgi büyük! 12 günde 7.910 kişi tapusuna kavuştu - EkonomiTOKİ kampanyasına ilgi büyük!Fed tutanakları yayımlandı! "Bu yıl daha fazla faiz indirimi yapılabilir" - EkonomiFed tutanaklarında faiz indirimi sinyali!New York borsasında rekor kapanış! Nasdaq ve S&P 500 zirvede - EkonomiNew York borsasında rekor kapanış! Nasdaq ve S&P 500 zirvede42 ilin batıya açılan kapısı olacak! Saatler süren yolculuk 43 dakikaya düşecek - EkonomiSaatler süren yolculuk 43 dakikaya düşecekIMF, 'hazır olun' diyerek tüm dünyayı uyardı! "Artık laf değil icraat lazım" - EkonomiIMF, 'hazır olun' diyerek tüm dünyayı uyardı!Altında rekor serisi devam ederken… Borsa günü düşüşle tamamladı - EkonomiBorsa düştü, altında rekor serisi devam ediyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...