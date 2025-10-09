Sosyal medyada kademeli yaş! Algoritmalar da incelenmeli

Gamze Erdoğan - Toplumsal tehlike boyutuna gelen sosyal medyaya getirilen denetimler hızla yaygınlaşıyor. Dünyada 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirme hazırlıkları yapılırken, Türkiye’de ise düzenleme üzerindeki çalışmalar sona yaklaştı.

Bu kapsamda 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesaplarına erişimi engellenecek, 15-18 yaş aralığındaki gençlerin ise ebeveyn onayıyla platformlara girişine izin verilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlamayı amaçlayan çalışmanın bu yıl içinde tamamlanacağını, düzenlemenin Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından ortak yürütüleceğini açıklamıştı. Yeşilay’ın yayımladığı son raporda, sanal kumara başlama yaşının 15’e kadar düştüğünün belirtilmesi ve en riskli grubun gençler olduğunun açıklanması sonrasında çalışmaların hızlandırıldığı öğrenildi.

GENÇLER SOSYAL MEDYADA NE KADAR GÜVENDE?

Öte yandan konuyu gazetemize değerlendiren çocuk ve ergen psikiyatristi Doç. Dr. Hakan Öğütlü, ergenlik döneminde beynin risk değerlendirmesinden sorumlu bölgesinin yeterince olgunlaşmadığını belirterek, bu sebeple gençlerin riskli davranışlara daha yatkın hâle geldiğini söyledi. Öğütlü, “Kademeli ve denetimli erişim birçok sorunu gerçekten çözebilir.

Bu noktada ebeveyn kontrolleri, içerik filtreleri ve zaman sınırlamaları da devreye girmeli. Bir diğer nokta ise çocuklara siber zorbalık ve mahremiyet eğitimi verilmesi. Bu eğitimler, çocukların sosyal medyayı nasıl ve ne kadar kullanacaklarını anlamalarına yardımcı olur” dedi. Sosyal medya şirketlerinin algoritmalarının da incelenmesi gerektiğini vurgulayan Öğütlü, “Algoritmalar, bazı içerikleri ön plana çıkararak davranışları etkileyebiliyor. Bu sebeple denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi oldukça faydalı olacaktır” diye konuştu.