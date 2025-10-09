O türün soyu artık güvende! Kırmızı alarm kaldırıldı

Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, uzun ve kabarık kuyruğu ve değişik göz renkleriyle şehrin önemli simgelerinden Van kedileri, neslinin sürdürülebilmesi için özenle korunuyor.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yıllık doğumları üç parti şeklinde organize ettiklerini belirterek “Bu sene yavru kalitesi ve elde ettiğimiz yavru sayısından memnunuz. Yani programladığımız şekilde bir sezon geçirdik” dedi.

"KIRMIZI ALARM ARTIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Her gün daha iyisini, daha güzelini hedef seçtiklerini ve bunu da yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Prof. Dr. Kaya “Van kedisinin kırmızı alarm düzeyinde bir nesil tehlikesi artık söz konusu değil.

İki gözü kehribar ya da iki gözü turkuaz olanlarda bu çok daha düşüktür. Ama bir gözü turkuaz bir gözü kehribar olanlarda biraz daha sıkı tutmamız gerekiyor. Gerek şehir dışına gerek yurt dışına çıkışları biraz engelleyerek bunu dengelemeye çalışıyoruz. Ama şu anda 90’lardaki gibi acil bir durum söz konusu değil. Biz her sene 100 yeni aileye Van kedisi sahiplendiriyoruz” dedi.