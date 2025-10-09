Reflüye kapalı ameliyatlı şifa! Hastaların yüzde 95'inde şikayetler geçiyor

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ -Reflü, toplumun yaklaşık yüzde 15’ini etkileyen, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan ve hayat kalitesini düşüren önemli bir sağlık problemi olarak öne çıkıyor.

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Anıl Ergin, laparoskopik (kapalı) reflü cerrahisi ile hastaların yüzde 90-95’inde şikayetlerin tamamen ortadan kalkabildiğini belirterek, “Ameliyatla hem diyafram kaslarını onarıp genişleyen açıklığı kapatıyoruz hem de mideyi sararak yapay bir kapak mekanizması oluşturuyoruz. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen bu ameliyat sonrasında hastalar bir hafta içinde sosyal yaşamlarına, bir ay içinde de tamamen normal hayatlarına dönebiliyor” diye konuştu.