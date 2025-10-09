Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Reflüye kapalı ameliyatlı şifa! Hastaların yüzde 95'inde şikayetler geçiyor

Reflüye kapalı ameliyatlı şifa! Hastaların yüzde 95'inde şikayetler geçiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Reflüye kapalı ameliyatlı şifa! Hastaların yüzde 95&#039;inde şikayetler geçiyor
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Reflü, toplumun yaklaşık yüzde 15’ini etkileyen, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan ve hayat kalitesini düşüren önemli bir sağlık problemi olarak öne çıkıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ -Reflü, toplumun yaklaşık yüzde 15’ini etkileyen, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan ve hayat kalitesini düşüren önemli bir sağlık problemi olarak öne çıkıyor.

Reflüye kapalı ameliyatlı şifa! Hastaların yüzde 95'inde şikayetler geçiyor - 1. Resim

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Anıl Ergin, laparoskopik (kapalı) reflü cerrahisi ile hastaların yüzde 90-95’inde şikayetlerin tamamen ortadan kalkabildiğini belirterek, “Ameliyatla hem diyafram kaslarını onarıp genişleyen açıklığı kapatıyoruz hem de mideyi sararak yapay bir kapak mekanizması oluşturuyoruz. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen bu ameliyat sonrasında hastalar bir hafta içinde sosyal yaşamlarına, bir ay içinde de tamamen normal hayatlarına dönebiliyor” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri pişmanlığı: Kayıplara karıştı, herkes şaşkınHamas'tan ateşkese ilişkin ilk açıklama: Anlaşma Gazze'deki savaşı sonlandıracak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Afet tıbbında çığır açtı! Tıp Onur Ödülü Prof. Sever'e - SağlıkAfet tıbbında çığır açtı! Tıp Onur Ödülü Prof. Sever'eÜçlü negatif kansere karşı akıllı tedavi umudu! Kanser tedavisinde nano ilaç dönemi - SağlıkNano ilaçlar hedefi vuruyor!Tükürüğünü bile yutamaz hale gelmişti… Tedavi hayatını değiştirdi - SağlıkTükürüğünü bile yutamaz hale gelmişti… Tedavi hayatını değiştirdiBu içeceklerin bir kutusu bile karaciğer düşmanı! Sağlığınızı günden güne tüketiyor - SağlıkBu içeceklerin bir kutusu bile karaciğer düşmanı! Sağlığınızı günden güne tüketiyorUyguladığı meyve diyeti sonu oldu! 22 kiloya düşen fenomen otelde ölü bulundu - Sağlık22 kiloya düşen fenomenin acı sonuSessiz ilerleyen tehlike: Şah damarı tıkanıklığı felce neden olabilir - SağlıkSessiz ilerleyen tehlike: Şah damarı tıkanıklığı felce neden olabilir
Sonraki Haber Yükleniyor...