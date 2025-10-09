Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MHP'den 'sağlık hizmeti' teklifi: Özel hastane 3 yaşa kadar ücretsiz olsun

MHP’den ‘sağlık hizmeti’ teklifi: Özel hastane 3 yaşa kadar ücretsiz olsun

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MHP’den ‘sağlık hizmeti’ teklifi: Özel hastane 3 yaşa kadar ücretsiz olsun
MHP, Sağlık Hizmeti, Özgürlük, Bebekler, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP’li İsmail Özdemir, 0-3 yaş arası bebeklerin özel hastanelerde ücretsiz sağlık hizmeti almasını öngören kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Haber Merkezi/ ANKARA - MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, özel hastanelerin 0-3 yaş arası bebeklere ücretsiz sağlık hizmeti sunmalarını öngören kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlığına sunulan teklifte, bebeklerin sosyal güvence durumu gözetmeksizin özel sağlık kuruluşlarını tüm muayene ve tedavi imkânlarından ücretsiz bir şekilde yararlanmaları öneriliyor.

Teklif ile özel sağlık kuruluşunun Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olmasa dahi 0-3 yaş grubu bebeklere ücretsiz hizmet vermek zorunda oldukları öngörülüyor. Bu düzenlemeye aykırı hareket eden özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlarının iptal edileceği de hükme bağlanıyor. Özdemir’in teklifinin gerekçesinde, Türkiye’de özel sağlık kuruluşlarında hizmete erişimin yüksek maliyetler nedeniyle sınırlı kaldığına dikkat çekildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
