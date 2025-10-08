Tükürüğünü bile yutamaz hale gelmişti… Tedavi hayatını değiştirdi

İstanbul’da yaşayan Vedat Akkuş, 2023 yılında yutkunamama şikâyetiyle gittiği hastaneden kanser teşhisiyle ayrıldı. Tümörün ses tellerine çok yakın olması nedeniyle ameliyatla tümörden kurtulamadığını bunun yerine radyoterapi ve kemoterapi alması gerektiğini aktaran Vedat Akkuş, söz konusu tedavilerin işe yaradığını ancak bu süreçte yemek borusunun daraldığını söyledi.

“BENİM İÇİN ACI VERİCİYDİ”

Radyoterapi sürecinden 16 gün sonra tükürüğünü dahi yutamayacak hale geldiğini anlatan Vedat Akkuş, bu rahatsızlığı nedeniyle mideden tüple beslenmek durumunda kaldığını aktardı. 35 yaşındaki Vedat Akkuş, "Benim için gerçekten çok acı vericiydi. Ben çok aktif bir insandım, tüm hayatım bir anda alt üst oldu. Ama sabrettim, araştırdım. Değerli hocalarımızla tanıştım. Bugün çok iyiyim. Ameliyattan bugüne meyve suyu, süt gibi içecekler tükettim" sözlerini kaydetti.

YEMEK BORUSU TAMAMEN TIKANMIŞTI

Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Günay, Vedat Akkuş hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Süleyman Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Vedat Bey 2023 yılında üst özofagus skuamöz hücreli kanser teşhisi alıyor. Ses tellerine çok yakın olduğu için ameliyattansa radyoterapi ve kemoterapi tercih ediliyor. Kanserler radyoterapi ve kemoterapiye iyi cevap veriyor. Ancak radyoterapiden sonra radyoterapinin bir yan etkisi olarak yemek borusunun üst kısmı tamamen kapanmış ve tükürüğünü dahi yutamaz duruma gelmiş. Gerçekten biz de endoskopiyle bir ay önce baktığımızda yemek borusunun tamamen tıkanmış olduğunun teşhis ettik. Bu onun sosyal yaşantısını olumsuz yönde etkiliyordu. Beslenme için de midesine bir peg dediğimiz beslenme tüpü açılmıştı; oradan besleniyordu. ‘Tekrar bir yudum su içebilir miyim? Tükürüğümü yutabilir miyim?’ arayışıyla bir sürü doktoru gezmiş. Evet, ‘ameliyat olabilirsin’ demişler, ama ses tellerini kaybetme riski vardı. Bize geldiğinde biz de baktık ve evet hiçbir açıklık yoktu. Bir ameliyat yöntemi vardı, bu açıklığı sağlayacak ama dünyada çok az hastaya yapılmış bir tedaviydi ve çok riskliydi. Önce bir baktık, hastamıza bir ay kadar düşünme süresi verdik. Vedat Bey çok uyumlu bir hastaydı. Kendisine bu sürede risklerini anlattık ve sonunda Genel Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Turan Acar ile birlikte ameliyatı gerçekleştirdik."

ARTIK TÜKÜRÜĞÜNÜ YUTABİLİYOR

Vedat Akkuş’un durumu nedeniyle ameliyatın zorlayıcı geçtiğini aktaran Doç. Dr. Süleyman Günay, "Vedat Bey, ameliyattan sonra katı gıda yine tüketemiyor. Ama tükürüğünü yutabiliyor, sıvıları içebiliyor. Bunlar da hayatında olumlu yönde değişiklikler meydana getirdi. Ben de daha önce yaptığım bir ameliyat değildi. Benim için de ilk oldu. Teknik olarak yapılabildiğini biliyordum. Ancak daha önce hiç uygulamamıştım" ifadelerini kullandı.