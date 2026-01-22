Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Ocak’ta dile getirdiği “Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının ortasındayız” sözlerinin aynısını Kanada Başbakanı Davos’ta söyledi: Birlikte hareket etmek zorundayız, çünkü masada değilsek menüdeyiz.

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında yaptığı konuşmada küresel sistemdeki dönüşüme ve kırılmalara dikkat çekti. “Nostalji bir strateji değildir” sözüyle eski düzenin geri gelmeyeceğini vurgulayan Carney, “büyük güçlerin” ekonomik entegrasyonu silah ve tarifeleri ise koz olarak kullanmaya başladığını savundu.

Carney “Kendi kendine yetemeyen ülkelerin seçenekleri çok az. Bu durumda kurallar artık sizi koruyamadığında, kendinizi savunmanız gerekir. Ortak güçler birlikte hareket etmelidir. Çünkü masada yer almazsak, menüde yer alırız” ifadelerini kullandı. Kanada ordusu da, ABD’nin muhtemel bir işgalini ve buna verilecek cevap üzerine çalışma başlattı.

ERDOĞAN SÖYLEMİŞTİ

Carney’in sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Ocak’taki açıklamalarını akıllara getirdi. Erdoğan şöyle demişti: Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor. Enerji kaynaklarını ve ticaret yollarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tehdit etmek için kullandığı argümanları tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu, acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız.

AB: YOL AYRIMINA GELDİK

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “ABD ile bir yol ayrımına geldik. Avrupa, diyalog ve çözümü tercih ediyor ancak gerekirse birlik ve kararlılıkla hareket etmeye de tamamen hazırız” dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Davos’ta yaptığı konuşmada “Grönland konusunda Trump da ve NATO’daki diğer liderler de haklı. Çin ve Rusya’nın Arktik’te giderek daha aktif hale geldiğini biliyoruz. ABD’nin güvenliği için güvenli bir Arktik, güvenli bir Atlantik ve güvenli bir Avrupa gerekli” ifadelerini kullandı.

DANİMARKA: SAVAŞMAYA HAZIRIZ

Gerilimi artıran bir açıklama da Danimarka’dan geldi. Başbakan Mette Frederiksen, Kopenhag’da Trump’ın askerî güç kullanma ihtimaline karşı ülkesinin geri adım atmayacağını ilan etti. Grönland Başbakanı Nilsen ise “ABD’den gelecek askeri müdahale ihtimaline hazır olmalıyız” açıklamasını yaptı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Avrupa liderlerine şu tavsiyede bulundu: Derin bir nefes alın, ani öfkeye ve bu kırgınlığa kapılmayın. Çünkü bence ikna olacaksınız.

"ULUSLARARASI HUKUK AYAKLAR ALTINDA"

Davos’ta yaptığı konuşmada uluslararası hukukun ayaklar altına alındığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Dünya kuralların olmadığı bir yere kayıyor. Yalnızca en güçlünün hukukunun geçerli olduğu ve emperyal emellerin yeniden su yüzüne çıktığı bir düzendeyiz” dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Macron’un Paris’te düzenlemeyi teklif ettiği G7 ülkeleri arasındaki toplantıya katılmayacağını açıkladı.

