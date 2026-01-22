Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren genelgeyle, 2026-2030 dönemini kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi hayata geçiriliyor. Yeni eylem planı kapsamında barınmadan eğitime, istihdamdan sağlığa kadar birçok alanda Roman vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirecek kapsamlı düzenlemeler yapılacak.

ESMA ALTIN / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelge kapsamında Roman vatandaşlar için önemli adımlar atılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırladığı 2026- 2030 yıllarını kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve İkinci Eylem Planı çerçevesinde, Roman vatandaşların sosyal hayatından istihdamına, eğitimden sağlığa birçok alanda şartlarını iyileştirecek bir dizi düzenleme hayata geçirilecek.

MOBİL EKİP HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

6 politika alanında, 41 eylem ve 90 faaliyetten oluşan yeni eylem planında özetle şunlara yer verildi: Dezavantajlı nüfus gruplarının sağlıklı barınma şartlarına erişimlerinin artırılması maksadıyla 1.071 adet konut içeren sosyal konut projesi hayata geçirilecek. Roman vatandaşların yoğun olduğu mahallelerde altyapı hizmetleri iyileştirilerek, salgın hastalıkların ve yüksek afet hasarlarının önüne geçilecek. Roman çocukların yoğun olarak yaşadığı illerde yaz eğitimi ana sınıfı açılacak. Roman ailelerin ve çocukların internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin farkındalık düzeyini ölçmeye yönelik çalışma gerçekleştirilecek. Sokakta yaşayan, çalıştırılan, dilendirilen Roman çocukların sosyal hizmetlere erişimini ve sosyal hizmetlerden etkin bir biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere mobil ekip hizmetleri güçlendirilecek.

Çocuk yaşta evliliklerin önüne geçmek için hane ziyaretleri gerçekleştirilerek farkındalık çalışmaları yürütülecek. Romanların yoğun olarak çalıştığı günlük gelir getirici iş kollarına ilişkin sigorta girişlerinin oluşturulması için çalışma yapılacak. Madde kullanımına geçişte ilk basamak olan tütün ürünleri ve madde bağımlılığıyla mücadele hakkında farkındalık eğitimleri ve toplantıları düzenlenecek. Romanlara aile eğitimi, evlilik öncesi eğitimler verilecek. Roman vatandaşların tarihi ve kültürünü tanıtıcı yayınlar yapılacak. Medyadaki olumsuz dil azaltılacak.

