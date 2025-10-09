Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Afet tıbbında çığır açtı! Tıp Onur Ödülü Prof. Sever'e

Afet tıbbında çığır açtı! Tıp Onur Ödülü Prof. Sever'e

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Afet tıbbında çığır açtı! Tıp Onur Ödülü Prof. Sever&#039;e
Sağlık Haberleri

Eczacıbaşı Tıp Ödülleri’nin 66’ncı yılında Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, afet nefrolojisine yaptığı katkılarla Tıp Onur Ödülü’ne, Prof. Dr. Ali Koşar ise çip üstü kavitasyon teknolojisi ile geliştirdiği biyomedikal cihazlarla Tıp Bilim Ödülü’ne layık görüldü. Tören, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın vefatının 32. yıl dönümünde gerçekleştirildi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Eczacıbaşı Topluluğu’nun 1959 yılında tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak maksadıyla başlattığı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödüllerinin 66’ncı yılında; Tıp Onur Ödülü, Tıp Bilim Ödülü, Tıp Teşvik Ödülü, Bilimsel Araştırma Destek Ödülü, Hedeflenmiş Tedaviler Konulu Bilimsel Araştırma Destek Ödülü ile Tıp Öğrencileri Proje Ödülü sahiplerini buldu.

Afet tıbbında çığır açtı! Tıp Onur Ödülü Prof. Sever'e - 1. Resim

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın vefatının 32. yıl dönümü olan 6 Ekim’de düzenlenen törende, böbrek transplantasyonuna ek olarak ezilme sendromu başta olmak üzere afet tıbbına önemli katkılar yapan, afet nefrolojisini yeni bir alan olarak öne süren ve hâlen bu konuda dünya liderleri arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, Tıp Onur Ödülü’ne sahip oldu.

Tıp Bilim Ödülü ise, mikro ve nano ölçekte sıvı akışlarını kullanarak geliştirdiği çip üstü kavitasyon teknolojisiyle kanser, prostat ve böbrek taşı gibi hastalıkların erken teşhisi ve tedavisinde kullanılabilecek yeni nesil biyomedikal cihazların önünü açan Prof. Dr. Ali Koşar’a verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
