Yılın ilk kar yağışı! Uludağ beyaza büründü

Yılın ilk kar yağışı! Uludağ beyaza büründü

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da beklenen an geldi. Yılın ilk kar yağışının başlamasıyla, etraf beyaza büründü. Kentte önümüzdeki günlerde havaların 20 derecelerde seyretmesi beklenirken, Uludağ'da ise kar yağışı beklenmiyor.

Bursa'da 2 gündür yağmur etkili olurken, Uludağ'ın zirvesinde de yılın ilk kar yağışı başladı.

Yılın ilk kar yağışı! Uludağ beyaza büründü - 1. Resim

ULUDAĞ'DA KAR HEYECANI

Hava sıcaklığının 5 dereceleri gördüğü kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da ilk kar yağışı ise amatör kameralara yansıdı. Bazı kesimlerde ise dolu etkili oldu.

Bursa'da önümüzdeki günlerde havaların 20 derecelerde seyretmesi beklenirken, Uludağ'da ise kar yağışı beklenmiyor.

