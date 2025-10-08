Yılın ilk kar yağışı! Uludağ beyaza büründü
Güncelleme:
Bursa'da beklenen an geldi. Yılın ilk kar yağışının başlamasıyla, etraf beyaza büründü. Kentte önümüzdeki günlerde havaların 20 derecelerde seyretmesi beklenirken, Uludağ'da ise kar yağışı beklenmiyor.
Bursa'da 2 gündür yağmur etkili olurken, Uludağ'ın zirvesinde de yılın ilk kar yağışı başladı.
ULUDAĞ'DA KAR HEYECANI
Hava sıcaklığının 5 dereceleri gördüğü kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da ilk kar yağışı ise amatör kameralara yansıdı. Bazı kesimlerde ise dolu etkili oldu.
Bursa'da önümüzdeki günlerde havaların 20 derecelerde seyretmesi beklenirken, Uludağ'da ise kar yağışı beklenmiyor.
