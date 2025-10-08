Gençlere evlilik desteği için harekete geçtiler: Beşir Derneği ve Mehir Vakfı her yıl 1500 çifti evlendirecek

2025 Aile Yılı kapsamında bir araya gelen Mehir Vakfı ve Beşir Derneği, gençlerin evlendirilmesi için harekete geçti.

Beşir Derneği, kuruluşundan beri maddi durumu olmayan kimselere evlenme yardımı yapan Mehir Vakfı ile örnek bir çalışmaya imza atarak dikkat çekti.

Yapılan basın toplantısıyla STK'lara çağrıda bulundu. Basın toplantısında yılda 5.000 aileye danışmanlık ve kriz çözüm desteği verilmesi, ekonomik yönetim ve bütçe planlama seminerleri ile çocuk eğitimi ve ebeveynlik çalışmaları yapılmasının planlandığı ifade edildi.

İşte programdan detaylar...

Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir'in imzaladığı işbirliği protokolü ile iki STK her yıl 1500 çifti evlendirmek için faaliyette bulunacak.

"GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ DEVLETİN TEMİNATIDIR"

Mehir Vakfı ve Beşir Derneği Ankara ATA Congresium'da düzenlenen ortak basın bildirisinde şunları ifade etti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı “Aile Yılı” ve 2026-2035 dönemi 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan edilmiştir. Bu 10 yıl içerisinde iş hayatından eğitime, kültürden teknolojiye kadar birçok önemli adım atılacağı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilmiştir.

Bu çağrı üzerine ülkemizin saygın iki toplum kuruluşu olan Beşir Derneği ve Mehir Vakfı Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefe ilerlemek için sorumluluk almak üzere harekete geçmiştir.

Beşir Derneği ile Mehir Vakfı’nın işbirliği ile genç çiftlerimizin yuva kurmalarına destek olmak, aynı zamanda evlilik öncesi ve evlilik sonrası rehberliklerle aile bütünlüğünün korunmasına katkı sağlamak amacıyla “Evlilik Desteği ve Rehberlik Programı” hayata geçirilmiştir.

Aile; inancımızda, kültürümüzde ve toplumsal yapımızda en kıymetli kurumdur. Güçlü aile, güçlü toplumun; güçlü toplum ise güçlü devletin teminatıdır. Ancak günümüzde aile müessesesi ciddi tehditlerle karşı karşıyadır.

TÜİK verilerine göre 2024’te 568 bin evlilik gerçekleşmiş olsa da, bu rakam son 10 yılın ortalamasına göre düşüş eğilimindedir. Ortalama evlenme yaşı erkeklerde 28,3, kadınlarda 25,8’e yükselmiştir. Gençlerimiz eğitim, işsizlik ve ekonomik zorluklar sebebiyle aile kurmak konusunda çekimser davranmaktadır. Diğer taraftan yine 2024 yılında 187 bin boşanma gerçekleşmiş; her 100 evlilikten 34’ü ilk 5 yıl içinde boşanmayla sonuçlanmıştır

"EVLİLİK DESTEĞİ VE REHBERLİK PROGRAMI"

Beşir Derneği ve Mehir Vakfı tarafından hayata geçirilen program yalnızca ihtiyaç sahibi gençlerin evlenmesine destek olmakla sınırlı kalmayacaktır. Aynı zamanda evlilik öncesinden ve sonrasında verilecek rehberlik, iletişim seminerleri gibi programlarla ailenin sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlayacaktır.

Programın Üç Temel Ayağı:

1. Evlilik Öncesi Rehberlik

Psikolojik, sosyal ve manevi danışmanlık

Evliliğe hazırlık seminerleri

Çift uyum testleri ve iletişim eğitimleri

2. Evlendirme Desteği

Her yıl 1.500 ihtiyaç sahibi çiftin evlendirilmesi

Çeyiz ve düğün yardımları

Toplu nikâh merasimleri

Deprem ve afet bölgelerinde özel destek projeleri

Gazze, Kudüs, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri’nde evlendirme yardımları

3. Evlilik Sonrası Rehberlik

Yılda 5.000 aileye danışmanlık ve kriz çözüm desteği

Ekonomik yönetim ve bütçe planlama seminerleri

Çocuk eğitimi ve ebeveynlik çalışmaları

Boşanma riskine karşı psikososyal destek mekanizmaları

DEPREM BÖLGESİNDEKİ GENÇLERE EVLİLİK DESTEĞİ

Şubat 2023’teki depremin ardından Beşir Derneği, arama kurtarma, beslenme ve temel ihtiyaç alanında aktif rol alırken; Mehir Vakfı da afetten etkilenen gençlerin toplu nikâhlarını gerçekleştirerek yuvalar kurulmasına destek olmuştur.

Bu iş birliğiyle iki kurum, tecrübelerini ve imkânlarını birleştirerek, başta depremden etkilenen 11 ilimizde olmak üzere ihtiyaç sahibi gençlerimize desteklerini artırarak sürdürmeyi planlamaktadır.

STRATEJİK HEDEFLER (2026 - 2035)

Her yıl 1.500 çiftin evlendirilmesine vesile olmak

10 yılda toplamda 15.000 çiftin yuva kurmasına destek vermek

Her yıl en az 5.000 aileye evlilik sonrası danışmanlık sağlamak

Boşanma oranlarını azaltacak kalıcı aile danışmanlığı mekanizmaları kurmak

Afet bölgelerinde ve gönül coğrafyamızda “mutlu yuva seferberliklerini” yaygınlaştırmak

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA ÇAĞRI

Bugün aile, yalnızca bireylerin değil milletimizin de geleceğidir. Hepimize düşen görev; bu kaleyi birlikte korumak ve güçlendirmektir.

Ülkemizin iki önemli kurumu olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı kapsamında toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere harekete geçmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sağlam yuvalar kuran her çiftimizin ülkemizin ve geleceğimizin teminatı olduğunu hatırlayarak işbirliğimizin tüm STK’lara örnek olmasını temenni ediyoruz.

Beşir Derneği ve Mehir Vakfı olarak tüm hayırsever vatandaşlarımızı, genç çiftlerimizin mutluluklarına şahit olmaya ve onların bu mutluluklarına destek vermeye davet ediyoruz.

Unutmayalım ki; mutlu yuvalar, güçlü bir milletin ve büyük bir devletin teminatıdır.