Müşteriye ayar çeken pazarcıya ceza! 15 gün tezgah açamayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde müşterisine kötü davrandığı belirlenen pazar esnafına 15 gün süreyle tezgah kapatma cezası uygulandı.

Mersin'de Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir ilçe sakininin, Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarında yaşadığı soruna ilişkin ilettiği şikayet üzerine çalışma başlattı.

15 GÜN TEZGAH AÇAMAYACAK

Pazara giderek incelemede bulunan ekipler, söz konusu esnafın alışveriş yapan müşterisine kötü muamelede bulunduğunu tespit etti.
Ekipler, esnafa 15 gün tezgah kapatma ve 900 lira idari para cezası verdi.

Müşteriye ayar çeken pazarcıya ceza! 15 gün tezgah açamayacak - 1. Resim

PAZAR YERİNE TABELA BIRAKILDI

Zabıta ekipleri, esnafın farklı semtlerde tezgah kurduğu pazarlara "Bu tezgah müşteriye kötü davranılması sebebiyle Yenişehir Belediyesinin encümen kararı gereği 15 gün süreyle kapatılmıştır" ifadelerinin yazılı olduğu tabela bırakıyor.

