Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025

Passolig maç biletlerini kolayca alma ve stadyuma güvenli giriş yapma olanağı sunan, aynı zamanda taraftarlara özel avantajlar ve kampanyalar sağlayan bir kart sistemi olarak hizmet veriyordu. Kart sahipleri, Passolig kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli cüzdan kartlarıyla stadyum deneyimini kolaylaştırabiliyordu. Peki, Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak?

PASSOLİG KALKTI MI?

Passolig sistemi tamamen kaldırılmadı, Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir uygulamayla taraftarların maçlara giriş süreçlerini kolaylaştırdı.

Passolig’in yanında artık T.C. kimlik kartlarına e-bilet yüklenerek de stadyumlara giriş yapılabilecek. Bu sayede taraftarlar hem Passolig kartı hem de kimlik kartları ile maçlara girebilecek.

PASSOLİG HALA GEÇERLİ Mİ?

Passolig kartları hala geçerli ve kullanılmaya devam ediyor. E-bilet kullanım süresi devam eden Passolig kartları, taraftarlara maçlara girişte kolaylık sağlıyor.

Eğer Passolig kartının kullanım süresi biterse, taraftarların yeni kart olarak Pasotaraftar kartını edinmeleri gerekiyor.

MAÇ BİLETLERİ NASIL VE NEREDEN ALINACAK?

Maç biletleri kulüplerin anlaşmalı olduğu bilet satış firmalarından temin edilebiliyor. Taraftarlar kulüplerinin resmi kanalları ve anlaşmalı firmalar üzerinden bilet satın alabiliyor.

Ayrıca Passolig ve Pasotaraftar kartı sahipleri e-biletlerini passo.com.tr üzerinden temin edebiliyor.

MAÇLARA NEYLE GİRİLECEK?

Maçlara giriş için Passolig kartı, Pasotaraftar kartı veya T.C. kimlik kartına yüklenen elektronik bilet kullanılabiliyor. Taraftarlar, turnikelerde bu kartların ya da kimlik kartlarının barkodlarını okutarak maçlara giriş yapabiliyor.

PASSOLİG İPTAL Mİ OLDU?

Passolig iptal edilmedi, TFF yeni teknolojik imkanlarla birlikte stadyumlara girişte farklı alternatifler de sunmaya başladı.

Passolig kart sahipleri kartlarını kullanmaya devam ederken, aynı zamanda T.C. kimlik kartlarına e-bilet yüklenerek stadyumlara giriş yapılması da mümkün hale geldi.

PASSO ANLAŞMALI TAKIMLAR 2025

Alanyaspor

Amedspor

Ankaragücü

Antalyaspor

Bandırmaspor

Başakşehir FK

Beşiktaş

Boluspor

Bursaspor

Çorum FK

Erzurumspor FK

Bodrum FK

Esenler

Erokspor

Eyüpspor

Fenerbahçe

Galatasaray

Gençlerbirliği

Eskişehirspor

Göztepe

Kayserispor Ankara

Keçiörengücü

Kocaelispor

Konyaspor

Iğdır FK

Manisa FK

Pendikspor

Sarıyer

Trabzonspor