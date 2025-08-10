Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025

Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025



Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025
Passolig, Stadyum, Bilet, Teknoloji, Haber
Haberler

Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2014 yılından beri uygulanan Passolig sisteminde önemli değişikliklere gidildiğini açıkladı. Uzun yıllardır stadyumlara girişte kullanılan Passolig kart uygulamasının yanı sıra, yeni sezondan itibaren taraftarların elektronik biletlerini artık T.C. kimlik kartlarına yükleyerek maçlara girebileceği belirtildi.

Passolig maç biletlerini kolayca alma ve stadyuma güvenli giriş yapma olanağı sunan, aynı zamanda taraftarlara özel avantajlar ve kampanyalar sağlayan bir kart sistemi olarak hizmet veriyordu. Kart sahipleri, Passolig kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli cüzdan kartlarıyla stadyum deneyimini kolaylaştırabiliyordu. Peki, Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak?

Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025 - 1. Resim

PASSOLİG KALKTI MI?

Passolig sistemi tamamen kaldırılmadı, Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir uygulamayla taraftarların maçlara giriş süreçlerini kolaylaştırdı.

Passolig’in yanında artık T.C. kimlik kartlarına e-bilet yüklenerek de stadyumlara giriş yapılabilecek. Bu sayede taraftarlar hem Passolig kartı hem de kimlik kartları ile maçlara girebilecek.

Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025 - 2. Resim

PASSOLİG HALA GEÇERLİ Mİ?

Passolig kartları hala geçerli ve kullanılmaya devam ediyor. E-bilet kullanım süresi devam eden Passolig kartları, taraftarlara maçlara girişte kolaylık sağlıyor. 

Eğer Passolig kartının kullanım süresi biterse, taraftarların yeni kart olarak Pasotaraftar kartını edinmeleri gerekiyor.

Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025 - 3. Resim

MAÇ BİLETLERİ NASIL VE NEREDEN ALINACAK?

Maç biletleri kulüplerin anlaşmalı olduğu bilet satış firmalarından temin edilebiliyor. Taraftarlar kulüplerinin resmi kanalları ve anlaşmalı firmalar üzerinden bilet satın alabiliyor.

Ayrıca Passolig ve Pasotaraftar kartı sahipleri e-biletlerini passo.com.tr üzerinden temin edebiliyor.

Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025 - 4. Resim

MAÇLARA NEYLE GİRİLECEK?

Maçlara giriş için Passolig kartı, Pasotaraftar kartı veya T.C. kimlik kartına yüklenen elektronik bilet kullanılabiliyor. Taraftarlar, turnikelerde bu kartların ya da kimlik kartlarının barkodlarını okutarak maçlara giriş yapabiliyor.

Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025 - 5. Resim

PASSOLİG İPTAL Mİ OLDU?

Passolig iptal edilmedi, TFF yeni teknolojik imkanlarla birlikte stadyumlara girişte farklı alternatifler de sunmaya başladı.

Passolig kart sahipleri kartlarını kullanmaya devam ederken, aynı zamanda T.C. kimlik kartlarına e-bilet yüklenerek stadyumlara giriş yapılması da mümkün hale geldi.

Passolig kalktı mı, hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi 2025 - 6. Resim

PASSO ANLAŞMALI TAKIMLAR 2025

Alanyaspor
Amedspor
Ankaragücü
Antalyaspor
Bandırmaspor
Başakşehir FK
Beşiktaş
Boluspor
Bursaspor
Çorum FK
Erzurumspor FK
Bodrum FK
Esenler
Erokspor
Eyüpspor
Fenerbahçe
Galatasaray
Gençlerbirliği
Eskişehirspor
Göztepe
Kayserispor Ankara
Keçiörengücü
Kocaelispor
Konyaspor
Iğdır FK
Manisa FK
Pendikspor
Sarıyer
Trabzonspor




