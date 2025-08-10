Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > beIN Sports tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır? Süper Lig ve 1. Lig maçları için heyecan dorukta!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolseverler Süper Lig ve TFF 1. Lig heyecanını her an yakından takip etmek için beIN Sports’un sunduğu tek maç satın alma seçeneğini merak ediyor. Sezonun kritik maçlarına ayrı ayrı erişmek isteyen taraftarlar, tek maç alma yöntemini tercih ederek favori takımlarının karşılaşmalarını kolayca izleyebiliyor. beIN Sports tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır araştırılmaya başlandı.

Bu akşam oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları için nefesler tutuldu! beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak maçlar için futbolseverler beIN Sports tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır sorularının cevaplarını arıyor.

BEIN SPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

BeIN Sports TOD üzerinden de futbolseverlere tek maç satın alma seçeneği sunuyor. BeIN Sports tek maç satın alma işlemi ile abonelik almak istemeyen kullanıcılar sadece izlemek istedikleri karşılaşmayı satın alarak canlı maç keyfi yaşayabiliyor.

beIN Sports tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır? Süper Lig ve 1. Lig maçları için heyecan dorukta! - 1. ResimBEIN SPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA NASIL YAPILIR?

Tek maç satın alma işlemi için BeIN Sports’un resmi internet sitesine giriş yapılması gerekiyor.

Üyelik oluşturulduktan sonra ya da mevcut hesapla giriş yapıldıktan sonra, maçlar listesinden izlemek istediğiniz karşılaşmayı seçebilirsiniz.

Tek maç satın al seçeneğini işaretleyip ödeme adımlarını tamamladıktan sonra BeIN Connect uygulamasını indirerek canlı yayına erişim sağlanıyor. Ödeme yöntemleri arasında kredi kartı, banka kartı ve dijital cüzdanlar yer alıyor.

beIN Sports tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır? Süper Lig ve 1. Lig maçları için heyecan dorukta! - 2. Resim

BEIN SPORTS ÜCRETLİ Mİ?

BeIN Sports platformu ücretli yayın hizmeti sunuyor. Aylık, yıllık abonelik paketlerinin yanı sıra tek maç satın alma seçeneği sayesinde sadece ilgilenilen belirli karşılaşmalar için TOD TV üzerinden ödeme yapılabiliyor.

beIN Sports tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır? Süper Lig ve 1. Lig maçları için heyecan dorukta! - 3. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI, BU AKŞAMKİ MAÇLAR 10 AĞUSTOS

Süper Lig

19:00 Çaykur Rizespor - Göztepe (beIN Sports 1)

21:30 İkas Eyüpspor - Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)

1.⁠ ⁠Lig

16:30 Bandırmaspor - Sakaryaspor (beIN Sports 2)

19:00 Boluspor- Vanspor FK (beIN Sports 2)

21:30 Bodrum FK - Pendikspor (beIN Sports MAX 2)

21:30 Çorum FK- Amed SK (beIN Sports 2)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

